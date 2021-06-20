О втором ребенке, контракте с американским лейблом и Украине: 5 цитат из интервью Тины Кароль в Казахстане

Тина посетила Алматы, где дала интервью для канала KTK TV. В нем певица рассказала о семье, карьере и планах на будущее

Тина Кароль рассказала, почему артисты должны оставаться в своей стране / Фото: YouTube

Недавно мы писали, что Тина Кароль в топе за 33 тыс. грн от Louis Vuitton закупилась на рынке в Казахстане. Украинская певица посетила Алматы, где презентовать свой новый альбом "Красиво". Песни Кароль пользуются огромной популярностью в этой стране.

Тина дала интервью для канала KTK TV, в котором откровенно рассказала о своих планах и личной жизни. Все самое интересное, уже по традиции, мы собрали в коротком материале.

Почему Тина Кароль разорвала контракт с американским лейблом

В марте 2019 года Кароль отправилась в Нью-Йорк, где подписала контакт Bentley Records. Англоязычный альбом певицы давно готов, но пока его релиз не состоялся. Но артистка успела записать фит с Luca Dayz и Snoop Dogg.

Из-за пандемии работа студии над всеми проектами, включая Тину Кароль, была заморожена, потому она решила отказаться от сотрудничества.

"Я со своей стороны сделала максимум и я этот максимум ожидала. Пока я в позе несогласия и не продления далее контакта", – сказала Кароль.

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Почему артисты должны жить в своей стране, а не за границей

"Хочется, чтобы артисты задерживались в стране, оставались... Это не о политике, это инфлюенс людям, которые живут здесь и сейчас. Когда рядом с ними живут настоящие звезды... они их впечатляют и вдохновляют", – считает Тина.

О годовщине свадьбы и ушедшем муже

"Боль – фантомная. Она никогда не пройдет, всегда будет со мной", – сказала Тина Кароль о потере супруга.

Она также отметила, что понемногу стала оживать и с годами поняла, что хочет "расцвести", но не влюбиться, что готова к любви, но пока не знает, чего хочет в этой сфере жизни.

О втором ребенке

Тина Кароль хочет родить во второй раз и надеется, это будет девочка: "Хотелось бы. Я думаю, как для себя организовать этот вопрос".

Тина Кароль мечтает о дочери

Скриншот из YouTube

О деньгах, заработке и "черном дне"

"Я – как запасливая еврейская мама... – призналась Тина. – У меня был черный день и у меня было ничего. Я даже положила пустое портмоне в определенное место и я знала, что там есть ничего, и моя задача была – преумножить, чтобы все было и на черный день хватило".

Смотрите в сюжете захватывающую историю карьеры Тины Кароль:

Напомним, что ранее Тина Кароль сделала новое признание о романе с Даном Баланом.