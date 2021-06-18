Нам пришлось отстоять наши чувства – Тина Кароль откровенно рассказала про Дана Балана

Певица, находясь в Казахстане, дала интервью местной радиостанции, где довольно откровенно рассказала про чувства с Дану Балану. Она заявила, что их роман – не выдумка

Тина Кароль рассказала про чувства к Дану Балану Фото: instagram.com/danbalan/

Украинская певица Тина Кароль, которая сейчас находится в Казахстане, проболталась о своих чувствах к певцу Дану Балану. Это произошло на радиостанции "Авторадио", где она дала откровенное интервью.

Певица рассказала, что после слов креативного продюсера телеканала "1+1" Владимира Завадюка о том, что роман между Тиной и Даном был выдуман, чтобы поднять рейтинги проекту, им с Баланом пришлось вместе отстаивать их чувства.

"И нам пришлось вместе отстоять наше имя, отстоять наших поклонников, отстоять наши чувства. И я рада, что вся ситуация разрулилась и все все поняли. Посмотрим, как судьба управит наши сердечные струны", – рассказала певица в видео, размещенном на фан-странице в Instagram.

Она также добавила, что более конкретного ответа об их романе с Даном не слышал никто: "У тебя получился максимальный эксклюзив", – уточнила Тина.

Отметим, что долгое время поклонники проекта думали, что у Дана и Тины действительно был тайный роман, хотя сами знаменитости этот факт не подтверждали. Во время каждого выпуска девятого и десятого сезонов "Голосу країни" Кароль и Балан то флиртовали друг с другом, то обменивались взглядами. Дан даже придумал Тине милое прозвище "кенгуруш", которое очень понравилось фанатам шоу. Также артист нередко дарил Тине букеты цветов и другие презенты.

Ранее сообщалось, что Тина Кароль в костюме-пижаме от Louis Vuitton за 103 тыс. грн пришла на радио в Казахстане.

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