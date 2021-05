О чем песня победителей Евровидения Maneskin – Zitti e buoni: текст и перевод

Текст песни Måneskin - Zitti e buoni / Фото: instagram.com/maneskinofficial

Рок-группа Måneskin из Италии стала победителем конкурса "Евровидение-2021"! А пока вы ищете билеты в Италию на май следующего года, предлагаем узнать, о чем же все-таки поется в треке рокеров.

Zitti e buoni (в буквальном переводе – "Заткнись и будь тише") – это манифест для тех, кто хочет двигаться вперед и ценит свою уникальность. Неважно, кто и что о них говорит. Также музыканты объясняли, что такую фразу они часто слышали от своих школьных учителей. Поэтому участники группы и не любили школу, а трек написали несколько лет назад, когда, собственно, еще были школьниками.

Måneskin – Zitti e buoni – текст песни

Loro non sanno di che parlo

Voi siete sporchi fra’ di fango

Giallo di siga’ fra le dita

Io con la siga’ camminandoScusami ma ci credo tanto

Che posso fare questo salto

Anche se la strada è in salita

Per questo ora mi sto allenando

E buonasera signore e signori

Fuori gli attori

Vi conviene toccarvi i coglioni

(Eurovision version:

Vi conviene non fare più errori)

Vi conviene stare zitti e buoni

Qui la gente è strana tipo spacciatori

Troppe notti stavo chiuso fuori

Mo’ li prendo a calci ‘sti portoni

Sguardo in alto tipo scalatori

Quindi scusa mamma se sto sempre fuori, ma

Sono fuori di testa ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa ma diversa da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Io

Ho scritto pagine e pagine

Ho visto sale poi lacrime

Questi uomini in macchina

Non scalare le rapide

Scritto sopra una lapide

In casa mia non c’è Dio

Ma se trovi il senso del tempo

Risalirai dal tuo oblio

E non c’è vento che fermi

La naturale potenza

Dal punto giusto di vista

Del vento senti l’ebrezza

Con ali in cera alla schiena

Ricercherò quell’altezza

Se vuoi fermarmi ritenta

Prova a tagliarmi la testa

Perché

Sono fuori di testa ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa ma diversa da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Parla la gente purtroppo

Parla non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l’aria

Parla la gente purtroppo

Parla non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l’aria

Parla la gente purtroppo

Parla non sa di che cazzo parla

(Eurovision version: Non sa di che cosa parla)

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l’aria

Ma sono fuori di testa ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa ma diversa da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Noi siamo diversi da loro

Måneskin – Zitti e buoni – перевод песни

Текст, представленный ниже – дословный перевод песни.

Они не понимают, о чем я говорю.

Одежда вымазана, все в грязи.

Пятна от сигарет между пальцами,

Гуляю с сигаретой в руке, извини, но я действительно верю,

Что я могу сделать этот скачок.

Даже если дорога круто поднимается вверх.

Вот для этого я и тренируюсь.

И добрый вечер дамы и господа,

Выпускайте актеров.

Постучите три раза по дереву,

Сидите тише воды, ниже травы.

Люди здесь странные, будто барыги.

Я слишком много ночей провел вне дома,

Теперь я выбью двери.

Смотрю вверх, как альпинист.

Извини меня, мама, за то, что у меня не все дома.

Я сумасшедший, зато не похож на них,

И ты сумасшедший, зато не похож на них.

Мы сумасшедшие, но не похожи на них.

Мы сумасшедшие, но не похожи на них.



Я написал страницы за страницами,

Я видел соль и слезы

Этих людей в машинах,

"Не иди против течения", – написано на надгробии.



В моем доме нет бога,

Но если вы найдете чувство времени

Вы воскреснете из своего забвения.

И ветер не сможет победить

Мощь природы

С правильной точки зрения.

Чувствуешь, как ветер тебя пьянит?

С восковыми крыльями на спине

Я буду искать высоту,

Если вы хотите остановить меня, попробуйте еще раз.

Попробуй отрубить мне голову.

Так как

Я сумасшедший, зато не похож на них,

И ты сумасшедший, зато не похож на них.

Мы сумасшедшие, но не похожи на них.

Мы сумасшедшие, но не похожи на них.

Люди болтают, к сожалению,

Болтают о том, о чем ничего не знают.

Отведи меня туда, где я выплыву

Здесь я задыхаюсь.

Я сумасшедший, зато не похож на них,

И ты сумасшедший, зато не похож на них.

Мы сумасшедшие, но не похожи на них.

Мы сумасшедшие, но не похожи на них.

Выступление Италии на "Евровидении-2021":

