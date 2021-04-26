За победой каждой знаменитости на "Оскаре" всегда стоит личная история. Иногда – смешная, как у Дэвида Калуи, а порой – трагичная, как у создателя "Еще по одной"

Из года в год Американская киноакадемия собирает лучших представителей мировой киноиндустрии в Лос-Анджелесе, чтобы отметить их достижения "Оскаром". Кинопремия всегда резонирует с тем, что происходило в мире за последний год и отображает главные изменения в обществе. Поэтому благодарственные речи звезд со сцены – не менее занимательное зрелище, чем объявление победителей. Кстати, награда за "Лучший фильм" в этом году досталась "Земле кочевников", а Энтони Хопкинс и Фрэнсис Макдорманд стали лучшими актером и актрисой.

Но главный вопрос, о чем говорили знаменитости на "Оскаре" в этом году? (Спойлер: ни о чем и обо всем одновременно). Life Сегодня собрали самые лучшие вступительные речи с этой большой голливудской ночи.

Дэниэл Калуя случайно заговорил о сексе своих родителей

Дэниэл Калуя / Фото: Getty Images

Актер из фильм "Иуда и Черный мессия", получая награду за лучшую мужскую роль второго плана, начал с благодарности маме.

"Я хотел бы поблагодарить мою маму. Большое вам спасибо за то, что вы вложили в меня. Вы дали мне все. Вы дали мне свои заводские настройки, чтобы я мог стоять в полный рост", – сказал он.

Но затем актер сбился с изначального плана.

"Я собираюсь вернуться на работу во вторник утром, потому что сегодня вечером я поднимусь. Мы поднимаемся! Мы наслаждаемся этим вечером, потому что мы должны праздновать. Мы должны праздновать жизнь, ребята. Мы дышим! Мы ходим! Это невероятно. Это невероятно! Моя мама познакомилась с моим отцом; у них был секс – это потрясающе! Я здесь! Я так счастлив, что жив, поэтому хочу отпраздновать это сегодня вечером", – продолжил Дэниэл Калуя.

Во время трансляции можно было увидеть лицо его мамы, в то время как его сестра и вовсе закрыла лицо руками и хохотала.

Юн Е-Джон о встрече с Брэдом Питтом и конкуренции с Гленн Клоуз

Юн Е-Джон и Брэд Питт / Фото: Getty Images

Южнокорейская актриса из фильма "Минари" получила награду за "Лучшую женскую роль второго плана". Выйдя на сцену за своим "Оскаром", она в первую очередь обратила внимание на Брэда Питта.

"Вау, мистер Брэд Питт, наконец-то! Приятно с Вами познакомиться! Где вы были, когда мы снимали кино?Для меня большая честь познакомиться с вами", – сказала Юн Е-Джон, имея в виду то, что продюсерская компания Брэда Питта работала над фильмом "Минари".

Затем актриса сказала, что не может поверить, что находится здесь, на "Оскаре" и отметила талант своей коллеги, Гленн Клоуз, которая тоже была с ней в номинации на лучшую женскую роль второго плана.

"Я не верю в конкуренцию. Как я могу победить Гленн Клоуз? Я наблюдала за ней во многих проектах. Все номинанты, пять номинантов, мы победители в разных фильмах. Мы играли разные роли. Поэтому мы не можем конкурировать друг с другом. Сегодня вечером я здесь. Просто мне немного повезло, я думаю – может, мне повезло больше, чем вам. Возможно, это американское гостеприимство для корейского актера", – сказала Юн Е-Джон.

Гленн Клоуз – рекордсменка по количеству номинаций, но при этом, еще не получила ни одного "Оскара".

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Эмиральд Феннелл не подготовила речь

Эмиральд Феннел / Фото: Getty Images

Сценаристка фильма "Девушка, подающая надежды" ("Перспективная девушка"), который наградили статуэткой за "Лучший оригинальный сценарий", призналась, что свою единственную речь она писала в возрасте 10 лет.

"Они сказали: "Напишите речь", но я этого не сделала, потому что просто не думала, что это когда-либо случится... Единственная речь, которую я когда-либо написала, когда мне было 10 лет, и я посмотрела, есть ли там что-то полезное для меня сейчас. Но, к сожалению, там я в основном благодарила Зака Морриса из "Спасенного звонком", который был мне очень благосклонным мужем. К сожалению, он не был такой важной частью моей жизни, как я надеялась, и поэтому эта речь не так уж и полезна", – сказала Эмиральд.

Сценаристка имела в виду персонажа-тинейджера из популярного американского ситкома "Спасенные звонком".

Хлоя Чжао поделилась важным воспоминанием из детства

Режиссер "Земли кочевников" Хлоя Чжао / Фото: Скриншот из видео

Хлоя Чжао, которая стала второй женщиной в истории, которая победила в номинации "Лучший режиссер" на "Оскаре", рассказала об одном воспоминании.

"Когда я росла в Китае, мы с отцом играли в эту игру: мы запоминали классические китайские стихи и тексты, читали их вместе и пытались закончить предложения друг друга. Есть один, который я так хорошо помню: он называется "Классика трех персонажей", и первая фраза гласит: "Люди от рождения по своей природе хорошие". Эти шесть слов оказали на меня такое сильное влияние, когда я был ребенком. Я по-прежнему искренне верю им сегодня, хотя иногда может показаться, что все наоборот", – сказала Хлоя Чжао.

Томас Винтерберг о трагедии, которая стоит за создание комедии "Еще по одной"

Томас Винтерберг на "Оскаре-2021" / Фото: Getty Images

За победой Винтерберга, который получил "Оскар" в номинации "Лучший международный фильм", стоит личная и очень трагичная история.

Дело в том, что он собирался снимать картину в школе, в которой училась его 19-летняя дочь, Ида. Девушка также должна была появиться в фильме, который бы стал ее дебютом. Но буквально через четыре дня после начала съемок Ида погибла в автокатастрофе.

"Мы хотели снять фильм, посвященный жизни. И спустя четыре дня после съемок произошло невозможное. Авария унесла жизнь моей дочери – кто-то смотрел в свой мобильный телефон. Мы скучаем по ней и любим ее. Мы решили, что сделаем этот фильм для нее, и в ее честь.

За два месяца до начала съемок и за два месяца до ее смерти она была в Африке. Она написала мне, что только что прочитала сценарий, и она сияла от радости. Ей понравилось. Она должна была быть частью фильма. И если кто-то может поверить, что она каким-то образом находится здесь с нами, вы сможете увидеть, как она аплодирует и радуется вместе с нами. Итак, Ида, это чудо произошло и ты часть его. Возможно, ты как-то на это повлияла свыше. Я не знаю. Но это для тебя", – сказал Томас Винтерберг.

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