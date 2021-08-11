Нужны ли добавки при веганской диете и тренировках

При веганской диете и тренировках нужно принимать пищевые добавки / Фото: Коллаж: Сегодня

Дефицит питательных микроэлементов может возникать при любом типе диеты, а при веганском – тем более. Группа ученых из Швейцарии, Германии и Австрии исследовали рацион спорстменов-веганов и пришли к единому выводу. При таком типе питания и активных физических нагрузках нужны дополнительные добавки: результаты исследования опубликованы в медицинском журнале Nutrients.

Какие же добавки нужны при веганской диете и занятиях спортом?

Медики отмечают, что показатели здоровья в норме у тех активных вегетарианцев и веганов, которые дополнительно принимают протеины и креатин. При особенно активных тренировках может понадобиться дополнительный прием витамина В12. Вообще исследователи рекомендуют дополнительный прием поливитаминов тем, кто ест мало животной пищи и при этом физически активен.

Впрочем, также медики отметают, что добавление важнейших питательных веществ, включая кальций, фолиевую кислоту, магний, железо, медь, йод, цинк, витамин D, витамин B 12, независимо от типа диеты, следует рекомендовать всем группам населения и спортсменам.

Прием добавок поможет восполнить недостающие витамины и микроэлементы / Фото: unsplash.com

Для лучшего восстановления после тренировок, особенно при тренировках на выносливость, рекомендовано совместное употребление углеводов и белков (а не по отдельности в рационе). Медики отмечают, что эти рекомендации полезны при применении индивидуальных стратегий питания.

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Если человек, например, соблюдает по каким-либо причинам диету и ему нужно восстанавливаться, не потеряв работоспособность. Также при диетах и тренировках следует тщательно планировать ежедневное питание.

А в каких продуктах искать нужные витамины и микроэлементы?

Если вы отдаете предпочтение растительным продуктам, то кальцием богаты бобовые, орехи, семена, злаки. Несмотря на моду на вегетарианство, важно чтобы в рационе был полный баланс жиров, белков и углеводов.

Из животных продуктов – молоко, сыры, лосось. Железом богаты бобовые, шпинат, киноа, брокколи; красное мясо, субпродукты и морепродукты – они же природный источник йода, магния, меди и кальция, а еще Омега-3 кислот.

Витамин D тоже поступает в организм из рыбы ,морепродуктов, яичных желтков. А фолатами – витаминами группы В и фолиевой кислотой богаты крупы, орехи, цельнозерновой хлеб, бананых, яйца, рыба.

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