Нужно ли вакцинировать детей сейчас: календарь прививок 2021

Делать детям обязательные прививки по календарю 2021 в период пандемии COVID-19 нужно / Фото: Коллаж: Сегодня

Календарь обязательных детских прививок в этом году дополнят еще одной вакциной – от пневмококковой инфекции, а у родителей в преддверии учебного года остро снова встал вопрос по поводу вакцинации. Нужно ли делать прививки детям сейчас, когда заболеваемость коронавирусом все еще высока, стоит ли опасаться вакцин, чем грозит отказ от вакцинации для здоровья вашего ребенка – рассказала наш постоянный эксперт, семейный врач, терапевт, специалист УЗИ-диагностики Анна Красюк.

Анна Красюк / Фото: пресс-служба

Также мы отследили свежие рекомендации МОЗ Украины и экспертов детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Можно ли прививать ребенка во время пандемии COVID-19

Не просто можно, а обязательно нужно. Не рекомендуют отказываться от плановой вакцинации детей как сами врачи, так и ВООЗ, а также Центр контроля заболеваемости США (CDC). Поскольку ситуация с заболеваемостью COVID-19 может продолжаться еще долго, к тому же уже одобрены вакцины против ковида для взрослых и подростков, на очереди – для детей.

И не стоит забывать, что, отказываясь от плановой вакцинации по календарю, мы рискуем в дополнение к коронавирусу получить массовую заболеваемость корью, краснухой, коклюшем или другим заболеванием, которые очень тяжело переносятся детьми. Поэтому сейчас делать прививки детям нужно обязательно.

А как же опасность детских прививок?

Увы, печально, что сегодня приходится вновь обсуждать важность и необходимость прививок и необходимо убеждать родителей их делать. Весь цивилизованный мир давно знает, что прививки не несут такой нагрузки на наш иммунитет, какую им приписывают "знатоки".

Детям обязательно нужно делать прививки, чтобы защитить от смертельно опасных болезней / Фото: Getty Images

Мало того – нагрузка на иммунную систему даже при введении всех доз плановых вакцин в один день в 200 раз будет ниже, чем та нагрузка, которую испытываем мы и наши дети при ежедневном контакте с окружающей средой. Если, например, в США в клинику попадает человек, которого нет в базе данных и у него отсутствуют прививки, то ему за один раз вводят ВСЕ пропущенные вакцины.

Эти действия медиков подкреплены Законом, а иначе такой человек, если его не вакцинировать, может больше не явиться в больницу и распространять далее опасные болезни. И только у нас до сих пор привыкли не искать информацию на медицинских сайгах, не изучать исследования, которые подтверждают безопасность детских вакцин.

То есть, опасность прививок преувеличена?

Ведь именно благодаря вакцинам удалось искоренить эпидемии страшных недугов и снизить инвалидизацию детей. А верить юным блогерам без медицинского образования или активистам-антипрививочникам. Бояться нужно не вакцин, а людей, которые распространяют дезинформацию про вакцины.

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Такие тенденции опасны, это не выбор современного человека. Часто мамы и папы отказываются от вакцины для своих детей, потому что не понимают, что решить проблемы с заболеваемостью получится, только благодаря массовому иммунитету. А формируется он как раз за счет общей вакцинации – то есть, сделать прививки должно как можно большее количество детей.

А если мама не хочет делать прививку ребенку – чем она рискует?

Такие родители рискуют здоровьем окружающих, а также будущим своего ребенка. Потому что осложнения после всех детских болезней, против которых предлагается обязательно прививаться, приводят к инвалидности у детей.

Но самое важное! Смертность от детских болезней очень высока.

Мысли о том, что пусть лучше ребенок переболеет, чем вакцинируется, – неверны, ребенку не обязательно (и не нужно) болеть этими заболеваниями. Так вы не сформируете у него природный иммунитет, ребенок может заболеть повторно, если вообще переживет, например, коклюш или корь.

Чем же опасны детские болезни для непривитых малышей?

Зачем подвергать ребенка прохождению через температуру в 40 градусов, которую дает корь и которая опасна для жизни? Или кашель, от которого при коклюше малыш может задохнуться? А столбняк, инфекционное заболевание нервной системы: судороги при нем такие, что ломаются ребра и позвоночник!

Все ли мамы знают, что менингококковая инфекция и ее следствие – менингококцемия, может отнять у вас малыша меньше, чем за сутки? И больница не спасет – эффективная профилактика возможно только с помощью вакцинации.

Смертность у непривитых детей и инвалидизация поле перенесенных болезней очень высоки / Фото: fdu.org.ua

Зачем подвергать детей опасности, когда можно сделать вакцину, которую ребенок перенесет легко – все разговоры, что якобы прививки приводят к высокой смертности – это миф. К высокой смертности детей как раз приводи отказ от вакцинации.

Да, даже после прививки ребенок может заболеть. Но иммунный ответ тогда сформируется быстро, и ребенок перенесет болезнь в легкой форме. К тому же лечение медикаментами непривитого ребенка будет для него еще более токсичным, чем если бы вы сделали ему прививку.

Как же противопоказания к прививкам у детей?

Противопоказаний к проведению вакцинации на самом деле очень мало. Кроме того, даже диагностированная аллергия – не показатель для отмены вакцинации, таким детям обязательно надо делать прививки. Потому что у детей с дерматитами, особенно у малышей первого года жизни, и так снижены защитные барьерные функции кожи.

Она более сухая, чувствительная, быстро теряет влагу, травмируется: такие дети находятся в зоне риска. Такая кожа тяжелее переносит болезни с сыпью – ту же корь, краснуху, ребенок будет сильнее мучаться от зуда на коже, расчесывать сыпь, поэтому важно его защитить.

Даже аллергия на куриный белок не всегда является противопоказаниям к вакцинации: во-первых, аллергия должна быть подтверждена множественным лабораторным анализом. А во-вторых аллергия на куриное яйцо является условным противопоказанием. Следует внимательно читать в инструкции, какая вакцина планируется вводиться и содержит ли она вообще белок куриного яйца.

Детям с аллергией тоже нужны прививки, кроме того, им они показаны в первую очередь / Фото: unsplash.com

К тому же этот белок очищенный и подготовленный, не из живой курицы (увы, ходит и такое мнение среди родителей). Поэтому ребенок с установленной аллергией на яйцо может никак отреагировать на введение инактивированной вакцины, в которой на одном из этапов изготовления использовался белок яйца, как среда. Вопрос вакцинации таких детей решается непосредственно с лечащим врачом (педиатром).

Единственным противопоказанием для отмены вакцинации может быть анафилактический шок на уже введенные вакцины.

Или ситуации, когда ребенок на момент плановой прививки болен, у него высокая температура, или обширная травма. Все остальные ситуации, в том числе и COVID-19 не отменяют плановую вакцинацию. Наоборот, если ослабленный ковидом или драгой инфекцией непривиый ребенок заразится корью или паротитом, то ему будет намного сложнее перенести болезнь без осложнений.

Что делать, если ребенок пропустил прививку по календарю?

Обратиться к педиатру или семейному врачу и вакцинировать ребенка. Даже если прививка пропущена, то лучше сделать ее позже, чем никогда. Не бойтесь вакцин, все кроме вакцины от ветрянки и КПК (коклюш, паротит, корь) – не активированные.

То есть "неживые", ребенку вводится микродоза, организм быстро вырабатывает антитела. И уже при встрече с вирусом, даже если ребенок заболевает, то иммунная система сразу реагирует, побеждая болезнь. Сегодня обязательными для детей являются 7 прививок согласно календарю.

Сейчас обязательны для детей 7 вакцин плюс скоро появится 8-я – против менингококковой инфекции / Фото: moz.gov.ua

Также в этом году будет добавлена обязательная иммунизация против пневмококковой инфекции: именно пневмококк вызывает у детей первого года жизни тяжелые отиты, бронхиты и пневмонии. Родители, знайте, что боль в мышцах и температура до 38 градусов – это нормальная реакция организма на вакцину.

Самим родителям тоже следует проверить, все ли у них в норме с прививками. И ежегодно делать прививки против гриппа, сезон которого близится: сейчас, в пандемию COVID-19, это особенно актуально.

Так вы защитите и себя, и детей: прививки против гриппа разрабатываются ежегодно в соответствии с исследованиями о том, какие штаммы гриппа будут циркулировать в этом сезоне. И, если вы или ваш ребенок заболеет COVID-19, возникнет другое сезонное обострение, то хотя бы снизится риск заболеть еще и гриппом: эффект от таких вакцин – 98%.

Также ранее мы писали, можно ли аллергикам делать вакцину от COVID-19.