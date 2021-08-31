Чи потрібно вакцинувати дітей зараз: календар щеплень 2021

Робити дітям обов'язкові щеплення за календарем 2021 період пандемії COVID-19 потрібно / Фото: Колаж: Сьогодні

Календар обов'язкових дитячих щеплень цього року доповнять ще однієї вакциною – від пневмококової інфекції, а у батьків напередодні навчального року знову гостро постало питання з приводу вакцинації. Чи потрібно робити щеплення дітям зараз, коли захворюваність на COVID-19 все ще висока, чи варто побоюватися вакцин, чим загрожує відмова від вакцинації для здоров'я вашої дитини – розповіла наш постійний експерт, сімейний лікар, терапевт, фахівець УЗД-діагностики Анна Красюк.

Анна Красюк / Фото: пресслужба

Також ми відстежили свіжі рекомендації МОЗ України і експертів дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Чи можна щепити дитину під час пандемії COVID-19

Не просто можна, а обов'язково потрібно . Чи не рекомендують відмовлятися від планової вакцинації дітей як самі лікарі, так і ВООЗ, а також Центр контролю захворюваності США (CDC). Оскільки ситуація із захворюваністю на COVID-19 може тривати ще довго, до того ж уже схвалені вакцини проти ковіда для дорослих і підлітків, на черзі – для дітей.

І не варто забувати, що, відмовляючись від планової вакцинації за календарем, ми ризикуємо на додаток до коронавірус отримати масову захворюваність кір, краснуху, кашлюк або іншим захворюванням, які дуже важко переносяться дітьми. Тому зараз робити щеплення дітям потрібно обов'язково.

А як же небезпека дитячих щеплень?

На жаль, сумно, що сьогодні доводиться знову обговорювати важливість і необхідність щеплень і необхідно переконувати батьків їх робити. Весь цивілізований світ давно знає, що щеплення не несуть такого навантаження на наш імунітет, яку їм приписують "знавці".

Дітям обов'язково потрібно робити щеплення, щоб захистити від смертельно небезпечних хвороб / Фото: Getty Images

Мало того – навантаження на імунну систему навіть при введенні всіх доз планових вакцин в один день в 200 разів буде нижчою, ніж та навантаження, яку відчуваємо ми і наші діти при щоденному контакті з навколишнім середовищем. Якщо, наприклад, в США в клініку потрапляє людина, якого немає в базі даних і у нього відсутні щеплення, то йому за один раз вводять ВСЕ пропущені вакцини.

Ці дії медиків підкріплені Законом, а інакше така людина, якщо його не вакцинувати, може більше не з'явитися в лікарню і поширювати далі небезпечні хвороби. І тільки у нас досі звикли не шукати інформацію на медичних сайтах, не вивчати дослідження, які підтверджують безпеку дитячих вакцин.

Тобто небезпека щеплень перебільшена?

Адже саме завдяки вакцинам вдалося викорінити епідемії страшних недуг і знизити інвалідизацію дітей. А вірити юним блогерам без медичної освіти або активістам-антіпрівівочнікам ... Боятися треба не вакцин, а людей, які поширюють дезінформацію про вакцинах.

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Такі тенденції небезпечні, це не вибір сучасної людини. Часто мами і тата відмовляються від вакцини для своїх дітей, тому що не розуміють, що вирішити проблеми з захворюваністю вийде, тільки завдяки масовому імунітету. А формується він як раз за рахунок загальної вакцинації – тобто зробити щеплення повинно якомога більшу кількість дітей.

А якщо мама не хоче робити щеплення дитині – чим вона ризикує?

Такі батьки ризикують здоров'ям оточуючих, а також майбутнім своєї дитини. Тому що ускладнення після всіх дитячих хвороб, проти яких пропонується обов'язково робити щеплення, призводять до інвалідності у дітей .

Але найважливіше! Смертність від дитячих хвороб дуже висока.

Думки про те, що нехай краще дитина перехворіє, ніж вакцинується, – невірні, дитині не обов'язково (і не потрібно) хворіти цими захворюваннями. Так ви не сформуєте у нього природний імунітет, дитина може захворіти повторно , Якщо взагалі переживе, наприклад, коклюш або кір.

Чим же небезпечні дитячі хвороби для нещеплених дітей?

Навіщо піддавати дитину проходженню через температуру в 40 градусів, що дає кір і яка небезпечна для життя? Або кашель, від якого при кашлюку малюк може задихнутися? А правець, інфекційне захворювання нервової системи: судоми при ньому такі, що ламаються ребра і хребет!

Чи всі мами знають, що менінгококова інфекція і її наслідок – менінгококцемія може відняти у вас малюка менше ніж за добу? І лікарня не врятує – ефективна профілактика можлива тільки за допомогою вакцинації.

Смертність у нещеплених дітей і інвалідизація поле перенесених хвороб дуже високі / Фото: fdu.org.ua

Навіщо піддавати дітей небезпеці, коли можна зробити вакцину, яку дитина перенесе легко – всі розмови, що нібито щеплення призводять до високої смертності – це міф. До високої смертності дітей якраз приводь відмова від вакцинації.

Так, навіть після щеплення дитина може захворіти. але імунну відповідь тоді сформується швидко, і дитина перенесе хворобу в легкій формі. До того ж лікування медикаментами нещепленої дитини буде для нього ще більш токсичним, ніж якби ви зробили їй щеплення.

Як же протипоказання до щеплень у дітей?

Протипоказань до проведення вакцинації насправді дуже мало. Крім того, навіть діагностована алергія – не показник для скасування вакцинації, таким дітям обов'язково треба робити щеплення. Тому що у дітей з дерматитами, особливо у малюків першого року життя, і так знижені захисні бар'єрні функції шкіри.

Вона більш суха, чутлива, швидко втрачає вологу, травмується: такі діти перебувають в зоні ризику . Така шкіра важче переносить хвороби з висипом – ту ж кір, краснуху, дитина буде сильніше мучитися від сверблячки на шкірі, розчісувати висип, тому важливо його захистити.

Навіть алергія на курячий білок не завжди є протипоказань до вакцинації: по-перше, алергія повинна бути підтверджена множинним лабораторним аналізом. А по-друге, алергія на куряче яйце є умовним протипоказанням. Слід уважно читати в інструкції, яка вакцина планується вводитися і чи містить вона взагалі білок курячого яйця.

Дітям з алергією теж потрібні щеплення, крім того, їм вони показані в першу чергу / Фото: unsplash.com

До того ж цей білок очищений і підготовлений, не з живої курки (на жаль, ходить і таку думку серед батьків). Тому дитина з встановленої алергією на яйце може ніяк не відреагувати на введення інактивованої вакцини, в якій на одному з етапів виготовлення використовувався білок яйця як середовище. Питання вакцинації таких дітей вирішується безпосередньо з лікуючим лікарем (педіатром).

Єдиним показанням для відміни вакцинації може бути анафілактичний шок на вже введені вакцини.

Або ситуації, коли дитина на момент планового щеплення хворий, у нього висока температура або велика травма. Всі інші ситуації, в тому числі і COVID-19, не скасовують планову вакцинацію. Навпаки, якщо ослаблений ковідом або іншою інфекцією нещеплені дитина заразиться на кір або паротит, то йому буде набагато складніше перенести хворобу без ускладнень.

Що робити, якщо дитина пропустила щеплення за календарем?

Звернутися до педіатра або сімейного лікаря та вакцинувати дитину. Навіть якщо щеплення пропущена, то краще зробити її пізніше, ніж ніколи. Не бійтеся вакцин, все крім вакцини від вітрянки і КПК (коклюш, паротит, кір) – не активовані.

Тобто "неживі", дитині вводиться мікродоза, організм швидко виробляє антитіла. І вже при зустрічі з вірусом, навіть якщо дитина захворює, то імунна система відразу реагує, перемагаючи хворобу. Сьогодні обов'язковими для дітей є 7 щеплень згідно з календарем.

Зараз обов'язкові для дітей 7 вакцин плюс скоро з'явиться 8-я – проти менінгококової інфекції / Фото: moz.gov.ua

Також в цьому році буде додана обов'язкова імунізація проти пневмококової інфекції : Саме пневмокок викликає у дітей першого року життя важкі отити, бронхіти і пневмонії. Батьки, знайте, що біль в м'язах і температура до 38 градусів – це нормальна реакція організму на вакцину.

Самим батькам теж слід перевірити, чи все у них в нормі з щепленнями. І щороку робити щеплення проти грипу, сезон якого наближається: зараз, в пандемію COVID-19, це особливо актуально.

Так ви захистите і себе, і дітей: щеплення проти грипу розробляються щорічно відповідно до досліджень про те, які штами грипу циркулювати в цьому сезоні. І якщо ви або ваша дитина захворієте COVID-19, виникне інше сезонне загострення, то хоча б знизиться ризик захворіти ще й на грип: ефект від таких вакцин – 98%.

Також раніше ми писали, чи можна алергікам робити вакцину від COVID-19.