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Можно ли аллергикам делать вакцину от COVID-19

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
21 августа, 08:00
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При аллергии делать прививки против коронавируса можно, но с соблюдением определенных мер. Как привиться от ковида, если вы аллергик, рассказала аллерголог
Аллергикам делать вакцину от COVID-19 можно, но с соблюдением простых правил
Аллергикам делать вакцину от COVID-19 можно, но с соблюдением простых правил / Фото: Коллаж: Сегодня

Если вы страдаете аллергией, которая на данным момент в стадии обострения, то вообще любые прививки противопоказаны. Какие меры следует соблюдать аллергикам перед вакцинацией от COVID-19, какую вакцину выбрать – помогла разобраться врач-аллерголог, доктор медицинских наук Лилия Романюк.

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Лилия Романюк
Лилия Романюк / Фото: пресс-служба

Делать или нет прививку от коронавируса при аллергии?

Люди, которые страдают аллергией, во время пандемии растерялись, как им поступить: в первую очередь из-за того, что не могли полноценно обращаться за врачебной помощью. К такому выводу пришли американские аллергологи, сославшись на результаты социологического опроса среди пациентов-аллергиков. В Украине вопрос вакцинации людей с аллергией тоже непонятен для многих из них.

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Главное – делать прививку от COVID-19, если у вас аллергия, можно. Но если хотя бы один единственный раз после ведения любой другой вакцины у вас наблюдалась аллергическая реакция, то обязательно посоветуйтесь со своим лечащим врачом, как быть именно в вашем случае.

Какая именно вакцина от от COVID-19 подойдет, если у вас аллергия, подскажет врач
Какая именно вакцина от от COVID-19 подойдет, если у вас аллергия, подскажет врач / Фото: REUTERS

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Какой именно препарат (то есть вакцину) для специфической профилактики COVID-19 вводить именно в вашем случае – подскажет врач. Также можно делать прививку от COVID-19, если в данный момент вы проходите курс аллерговакцинации или специфической иммунотерапии.

Когда стоит подождать с прививкой от ковида, если есть аллергия?

Если вы проходите курс терапии, то важно выбрать дни, которые не будут совпадать, то есть не делать в один и тот же день прививку от коронавируса и не вводить аллерговакцину. Перерыв между введением этих препаратов должен быть как минимум сутки, этого достаточно.

То есть, если сегодня вам будут вводить аллерговакцину, то прививку против COVID-19 делайте послезавтра – и наоборот.

Важно! Если аллергия обострилась, то вакцинироваться нельзя: дождитесь стойкой ремиссии, когда у вас исчезнут все симптомы аллергической реакции.

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Также мы писали, почему аллергией на пыльцу стали болеть чаще.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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