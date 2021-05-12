Нужно ли пить витамин D летом и как понять, что его не хватает

Даже летом, когда солнца достаточно, организму может не хватать витамина D. Однако излишек этого вещества тоже не на пользу, как найти баланс – в материале

Даже летом может возникать дефицит "солнечного" витамина D / Фото: Unsplash

Казалось бы, наконец-то долгожданная солнечная погода поможет нам получить такой важны для организма витамин D. Но не все так просто, поскольку даже в самое солнечно лето нам может не хватать этого ценного вещества. Зачем нам витамин D, к чему может привести его дефицит, нужно ли принимать добавку летом и как это правильно делать – рассказала кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, эндокринолог Анна Шаргородская.

Анна Шаргородская

Неужели витамин D так важен для организма?

Очень важен, холекальциферол, таково медицинское название витамина D-3, отвечает за множество жизненно важных процессов в организме человека. Так, витамин D помогает иммунной системе побороть инфекции, помогает при развитии плода у будущих мам, отвечает за деление здоровых клеток, и при этом тормозит развитие атипических – то есть раковых. Для мужчин витамин D – один из самых важных, потому что без него не происходит полноценная выработки тестостерона, главного мужского полового гормона. А еще этот витамин отвечает за качество и производство сперматозоидов.

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И у мужчин, и у женщин без витамина D не будет происходить полноценного процесса отложения кальция в костной ткани, а значит – кости и зубы не будут крепкими. А еще холекальциферол отвечает за полноценную работу щитовидной железы и свертываемость крови. А также регулирует в организме обменные процессы – именно поэтому при недостатке витамина D (а его дефицит часто наблюдается у полных людей) сложнее похудеть и удержать вес в норме. Как видите, допускать дефицит витамина D опасно для здоровья. А мнение, что весной и летом недостатка в холекальцифероле быть не может из-за того, что солнца много – весьма распространенный миф.

А почему возникает дефицит витамин D летом?

Если вы лето проводите на открытом воздухе, находясь на солнце хотя бы 40 минут в день, то этого вполне достаточно, чтобы обеспечить себе суточную норму витамина D. Исключение – пожилые люди, у которых преобразование витамина D в коже замедлено. А еще немаловажен образ жизни: если ваше лето проходит в офисе и дома, то оно мало чем отличается от осени или зимы в плане обеспечения организма "солнечным витамином".

Обеспечить себе суточную дозу витамина D можно, если быть на солнце 40 минут в день / Фото: unsplash.com

А еще к недостатку витамина D могут приводить проблемы со здоровьем: болезни почек, печени, щитовидной железы, прием некоторых медикаментов могут вызвать дефицит D холекальциферола в организме. Поэтому в таких случаях его необходимо принимать дополнительно.

А сколько витамин D нужно принимать в качестве добавки?

Профилактическая доза витамина D для пожилых людей – 1000-2000 единиц (ЕД) в сутки. Вообще взрослому человеку самостоятельно, без контроля уровня витамина D в крови, можно его принимать в профилактической дозе до 2000 ЕД.

Точно определить, есть у вас недостаток холекальциферола или нет, поможет специальный анализ крови (25(ОН)D). При явном дефиците дозировку и препарат поможет определить врач. Также на недостаток в организме витамина D могу указать ломкость ногтей и волос, частые простуды, хроническая сонливость, усталость, бессонница, невозможность зачать ребенка. Но для 100% уверенности нужно сдать анализ.

Важный момент – при приеме высоких доз витамина D контроль его уровня в организме обязательный! Поскольку переизбыток холекальциферола может вызвать избыточное отложение кальция в костях, камни в желчном пузыре и почках, сильные головные боли.

Поэтому прием любых препаратов и пищевых добавок нужно согласовывать со специалистами!

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