Новый складной смартфон от Samsung поразит революционным экраном LTPO

В Украине уже давно продается складной смартфон Galaxy Z Fold 2 и вот теперь ожидается выпуск следующей версии – Galaxy Z Fold 3, но с "урезанными" характеристиками.

Об этом сообщает "Journal du Geek".

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Инсайдеры разведали, что южнокорейская компания решила немного снизить уровень начинки новой версии складного смартфона. К примеру, в Galaxy Z Fold 3 будет немного слабее аккумулятор, чем в Galaxy Z Fold 2. Если в предыдущей модели он был на 4500 мАч, то теперь ожидается на 4380 мАч. Но инженеры решили вопрос снижения мощности, чтобы пользователь не ощутил отличий.

Смартфон от Samsung / Фото: Journal du Geek

В компании Samsung решили эту проблему путем уменьшения самого объема экрана. Если в версии Galaxy Z Fold 2 он был на 6,2 дюйма, то в новой версии будет на 5,4 дюйма. Хотя разрешение останется на уровне Full HD.

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Все это приведет к тому, что по энергопотреблению новый складной смартфон будет почти таким же, как предыдущий, несмотря на уменьшение мощности батареи.

Но это речь о внешнем экране, а вот внутренний будет на 7,55 дюймов, хотя предыдущая модель была на 7,2 дюйма. Но самое главное, что теперь новый складной смартфон будет с новейшим экраном – LTPO, а эта технология позволит менять частоту обновления от 10 до 120 Гц. Это же в свою очередь поможет значительно экономить заряд аккумулятора, ведь для каждой функции в смартфоне будет автоматически выбираться отдельная частота.

Новый смартфон Galaxy Z Fold 3 могут презентовать уже в июле.

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