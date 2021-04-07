Новый игровой смартфон от Lenovo будет похож на бутерброд

Новый смартфон будет иметь внешний вентилятор для охлаждения устройства

Пока некоторые производители пытаются выпустить смартфон без каких-либо кнопок, компания Lenovo решила порадовать своих пользователей новым игровым смартфоном. Эксперты уже окрестили этот смартфон "бутербродом", поскольку дизайн его очень противоречив.

Об этом сообщает "The Verge".

Смартфон от Lenovo / Фото: Weibo

Компания Lenovo решила выпустить свой очередной игровой смартфон, который эксперты уже прозвали "бутербродом". Мнения специалистов в области смартфонов разделились: назвать ли привлекательным дизайн нового смартфона или же нет?

Реклама

В самом смартфоне есть вентилятор охлаждения, чтобы он не перегревался. Кроме того, в смартфоне Lenovo есть две камеры, которые размещены в мертвой точке устройства. Сами же эксперты говорят, что новый игровой смартфон похож на трансформер.

Стоит добавить, что компания Lenovo впервые в мире установила на свой смартфон охлаждающий вентилятор. Изначально эти вентиляторы были встроены внутрь смартфона, а затем их начали устанавливать с внешней стороны устройства.

Уже стало известно, что новый игровой смартфон изначально выйдет на рынок в Китае уже 8 апреля, а затем должен появиться на других рынках.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как выбрать смартфон-книжку и на что обратить внимание.

Также мы писали о том, что добротный смартфон можно приобрести до 5 тысяч гривен.