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Новолуние 11 мая: какие главные запреты на молодой месяц в Тельце

10 мая, 17:07

Ольга Козачок

Завтрашнее новолуние делает людей особенно упрямыми и ослабляет интуицию

Новолуние 11 мая: чем интересен / Фото: Pexels

Во вторник, 11 мая, пройдет последнее весеннее новолуние в 2021 году. Чем интересен этот день, какие у него особенности и для кого он может представлять опасность, чем можно заниматься, а что нельзя делать в эту фазу Луны, чтобы вас не постигли неприятности, узнайте в нашей статье.

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Итак, 11 мая в 22:00 по киевскому времени, состоится новолуние, которое пройдет в период 30-го и 1-го лунного дня под знаком Тельца.

Говоря по-научному, новолуние – это фаза Луны, когда она располагается между Землей и Солнцем практически на одной прямой с ними. Во время новолуния спутник Земли не виден на небе.

Астрологи считают новолуние значимым периодом. Это важный момент, когда можно планировать свою жизнь на грядущий цикл, который длится порядка месяца до очередного новолуния. А еще это подходящий период для накопления сил на новые свершения и важные дела.

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Особенности новолуния 11 мая

Завтрашнее новолуние, наступающее в знаке Тельца, способно серьезно повлиять на жизнь, поведение и самочувствие людей. Телец действует на людей успокаивающе и умиротворенно. Появляется ощущение твердой почвы под ногами, уверенности в своих силах и ясности ума. В период действия этого знака люди становятся мирными, медлительными, несколько упрямыми и флегматичными.

В дни Тельца благоприятно заниматься обычной рутиной, домашними делами и решать сугубо житейские проблемы. А вот ответственные решения в сфере бизнеса и карьерного роста лучше отложить на более подходящее время. Из-за упрямства и замедленности реакции можно допустить явные промашки и ошибки, которые впоследствии будет сложно исправить.

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Что нельзя делать во время новолуния 11 мая

Обряды и традиции, как себя вести во время новолуния

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