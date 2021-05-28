Версія українською
$ 27,53
33,57

Новая кинозвезда: Юля Зайка из Холостяка снялась в популярном сериале

28 мая, 08:37

Владимир Грисюк

27-летняя Юлия Бельченко приняла участие в масштабных съемках. Девушка поделилась в Instagram своими первыми впечатлениями

Юля Зайка снялась в "Крепостной" / Фото: Сегодня

Вылетевшая из шоу "Холостяк" 27-летняя Юля "Зайка" Бельченко неожиданно снялась в популярном сериале "Крепостная".

О новом опыте телезвезда рассказала на своей страничке в Instagram.

Фото: instagram.com/julz_seven

"Я смотрела все серии "Крепостная", – призналась Юлия. – Очень понравилась героиня Лидия Шефер. Она просто бесподобная. Кто же мог подумать, что меня когда-нибудь пригласят сняться в эпизоде этого сериала и стать частью таких масштабных киносъемок".

Фото: instagram.com/julz_seven

Подписчики и друзья Бельченко поздравили ее и пожелали больших успехов в творчестве.

Реклама
Фото: instagram.com/julz_seven

Напомним, Юля "Зайка" не смогла победить в шоу "Холостяк-11". Девушка призналась Михаилу Заливако в любви, но он не смог ответить ей взаимностью. В финале проекта "холостяк" выбрал Анну Богдан.

Юля Бельченко прошла тернистый путь к успеху: работала кассиром в польском супермаркете, трудилась на заводе по изготовлению пластиковых деталей, а также фасовала чай и сиропы. Сейчас она живет в Украине – работает SMM-менеджером и занимается графическим дизайном.

Новости на эту же тему:

Холостяк Михаил Заливако активно лайкает Джессику в Instagram (фото) Дарья Ставничая из Холостяка назвала параметры своей фигуры и дала советы по здоровому питанию Победительница Холостяка Анна Богдан уехала в Одессу со своей экс-соперницей Джессикой Чеги Юля Зайка нарушила правила с Холостяком: Выключились камеры, мы начали убегать
Холостяк 11

Источник: Сегодня

Реклама