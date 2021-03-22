Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Работа на заводах и конкурсы красоты: все о Юле "Зайке", с которой целовался "Холостяк"

Сегодня, 13:48

27-летняя Юлия завоевала симпатию Михаила Заливако

В третьем выпуске романтического реалити "Холостяк-11" произошел первый серьезный поцелуй на проекте. Михаил Заливако поцеловал Юлию "Зайку" Бельченко. Девушке уже пророчат победу в шоу и кольцо от "Холостяка".

Юля Бельченко
Юля Бельченко
Фото: instagram.com/julz_seven

Как оказалось, Юля работала на заводах в Польше и участвовала в конкурсах красоты. Больше интересных фактов о девушке – в нашем материале.

Биография

Благодаря костюму зайца, в котором Юлия пришла на знакомство с Михаилом, девушка получила прозвище Зайка. Теперь она известна, как Юлия "Зайка" Бельченко.

Фото: кадр из видео

Юле 27 лет, и она из Киева. Известно, что отца девушки нет в живых, мать – учительница младших классов.

Юлия окончила КНУ им. Тараса Шевченко по специальности "туризм". Затем получила степень магистра в Высшей школе социальных и естественных наук им. Винсента Поля в Люблине (Польша).

Фото: instagram.com/julz_seven

"Всю жизнь я знала – если я сама чего-то не буду добиваться, никто мне не поможет", – говорит девушка.

Чтобы оплачивать свои счета за жилье и питание, она пошла работать. Самой сложной работой в Польше Юля считает тот период, когда она была кассиром в супермаркете. Девушка толком не знала польский, а из-за технических трудностей была медлительной, чем раздражала покупателей.

Также Юля трудилась и на заводе по изготовлению пластиковых деталей, а также работала на фабриках, где фасовала чай и сиропы.

"Стояла по две смены – это 16 часов. Напоминало шоу "Последний герой", – вспоминает Юля.

Сейчас Юлия живет в Украине, работает SMM-менеджером и занимается графическим дизайном.

Конкурсы красоты

Благодаря своей эффектной внешности Юля победила в студенческом конкурсе красоты в Люблине.

Фото: instagram.com/julz_seven

И это не единственный конкурс красоты, в котором принимала участие Юля. В 2019 году она стала финалисткой "Мисс Киев", а также прошла в финал конкурса "Мисс Украина-Вселенная".

Поцелуй

Первый страстный поцелуй (как и первое личное свидание) на проекте у "Холостяка" произошел именно с Юлей. Девушка уже успела поделиться своими эмоциями по этому поводу в Instagram.

"Я сидела рядом с тобой на диване и всеми фибрами души посылала "целовательные" сигналы. Видела чертиков в твоих глазах. Неужели ты издеваешься надо мной или все эти женские штучки не работают? Ну, целуй меня, я же тебе намекаю! И вдруг твои губы коснулись моих. Дыхание перехватило. Приятное тепло поселилось в моей душе. Вот какие они, эти бабочки в животе...". – написала Юлия.

| 11 (@julz_seven)

Кажется, теперь девушка стала фавориткой не только самого Михаила, но и многих зрителей, которые в комментариях к ее публикациям желают девушке победы.

Ранее мы сообщали, кто покинул проект "Холостяк-11" в третьем выпуске.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Холостяк считает, что экс-девушка умершего Стужука пришла ради пиара: "Ты ищешь публичных отношений" Удалившая гланды экс-порноактриса покинула "Холостяк-11": "Мне было морально тяжело" "Как так можно?": Ксения Мишина сказала, что думает об участницах "Холостяка-11"
Холостяк 11
Реклама

Новости партнеров

Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь
Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь

Популярные статьи

Сегодня, 11:25Events

40 святых 2021: самая сильная молитва

Сегодня, 06:10Фаново

Праздник 40 святых: что можно и нельзя делать

Сегодня, 05:23Психо

Гороскоп на сегодня 22 марта: у Весов закончится энергия, а Скорпионам нужно заняться планированием

Вчера, 12:46Events

40 святых-2021: дата, приметы, история и значение праздника

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 21-27 марта: все знаки зодиака

Вчера, 05:25Психо

Гороскоп на сегодня 21 марта: Овнам нужно заняться творчеством, а Тельцов ждет напряженный день

Вчера, 00:00Звездно

Данилко приставал к Циклопу, а Носорог украл Полякову: как прошел девятый выпуск "Маски"

20 мартаЗвездно

На шоу "Маска" рассекретили Буряка

20 мартаЗвездно

На шоу "Маска" впервые выступил Ворон: какая звезда скрывалась в этом костюме

20 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 20 марта: Водолеи заработают много денег, а Рыбам нужно побыть наедине

19 мартаВкусно

Как сварить вкусную рассыпчатую перловку

19 мартаФаново

Весеннее равноденствие в 2021 году: интересные приметы дня

19 мартаПсихо

Как научиться быть счастливым каждый день: 7 простых шагов

19 мартаВкусно

С чем нужно есть творог – 4 полезных сочетания

19 мартаЗвездно

5 фильмов о счастье, которые повысят ваш уровень серотонина

19 мартаEvents

Когда переводят часы на летнее время в Украине в 2021 году

Новости партнеров

Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт узбекского плова от Татьяны Литвиновой
Рецепт узбекского плова от Татьяны Литвиновой
Подвыпивший Галкин и Пугачева показали настоящие чувства
Подвыпивший Галкин и Пугачева показали настоящие чувства
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть
Фото. Невеста Роналду снялась без белья
Фото. Невеста Роналду снялась без белья
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять