Японцы хохочут из-за новой должности принца Гарри – она переводится, как "пенис" в их стране

После отсоединения от королевской семьи принц Гарри и Меган Маркл начали самостоятельную жизнь, и вот к чему это привело. Новая должность принца заставила японцев хохотать

Название новой должности принца Гарри, который помирился с семьей, заставило японцев хохотать. Дело в том, что, как мы уже говорили ранее, у супруга Меган Маркл появились две новые работы, одна из которых – Chief Impact Officer в калифорнийском стартапе BetterUp Inc. В США название этой должности иногда сокращают как CHIMPO, что на японском сленге означает "пенис".

Как пишет издание Daily Mail, японцы начали шутить в соцсетях о новой должности принца Гарри.

Принц Гарри / Фото: Getty Images

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"Представьте, если бы он приехал в Японию и представился чиновникам как CHIMPO? Я бы хотел увидеть их лица!" – написал один японец в соцсети.

"Неважно, сколько вам лет, слово CHIMPO всегда вызывает улыбку", – написал другой пользователь.

В апреле стало известно, что принц Гарри, который с Меган Маркл обосновался в США после выхода из королевской семьи, занял сразу две должности. Он стал руководителем американской стартап-компании BetterUp в Кремниевой долине, а также членом комиссии в Институте Аспена, который занимается борьбой с дезинформацией.

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