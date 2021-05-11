Номер Go_A на первой репетиции Евровидения-2021 признали лучшим. Украина обошла даже Кипр

Go_A на репетиции в Роттердаме / Фото: eurovision.tv
Выступление украинской группы Go_A, которая на днях вышла на сцену арены Ahoy и восхитила Италию и Грецию, было признано лучшим на первой репетиции "Евровидения-2021". По результатам голосования в пресс-центре Украина получила 81 балл, благодаря чему вышла на первое место с отрывом от других стран. Об этом артисты рассказали в своем Instagram-аккаунте.
Вчера в Роттердаме впервые показали свои номера девять участников, среди которых помимо Украины были Кипр, Мальта, Хорватия, Румыния, Израиль, Норвегия, Азербайджан и Бельгия. Go_A выступили с песней Shum, о скандале вокруг которой рассказали ранее.
Go_A на репетиции в Роттердаме / Фото: eurovision.tv
После выступлений участников "Евровидения" журналисты проголосовали за своих фаворитов дня. Вот таким получился рейтинг:
- Украина – 81 балл
- Исландия – 78 баллов
- Россия – 67 баллов
- Греция – 63 балла
- Кипр – 61 балл
- Литва – 61 балл
- Сербия – 50 баллов
- Сан-Марино – 47 баллов
- Хорватия – 46 баллов
- Бельгия – 45 баллов
Смотрите видео репетиции Go_A на "Евровидении-2021":
Первый полуфинал "Евровидения-2021" состоится 18 мая.
Напомним, что по свежим данным Украина вошла в ТОП-10 по прогнозам букмекеров.