Версія українською
$ 27,76
33,49

Номер Go_A на первой репетиции Евровидения-2021 признали лучшим. Украина обошла даже Кипр

11 мая, 11:31

Дарина Алексеева

В Роттердаме продолжает кипеть активная подготовка к конкурсу. Во второй день репетиций украинские артисты впервые вышли на сцену показать свой номер и впечатлили журналистов

Go_A на репетиции в Роттердаме / Фото: eurovision.tv

Выступление украинской группы Go_A, которая на днях вышла на сцену арены Ahoy и восхитила Италию и Грецию, было признано лучшим на первой репетиции "Евровидения-2021". По результатам голосования в пресс-центре Украина получила 81 балл, благодаря чему вышла на первое место с отрывом от других стран. Об этом артисты рассказали в своем Instagram-аккаунте.

Вчера в Роттердаме впервые показали свои номера девять участников, среди которых помимо Украины были Кипр, Мальта, Хорватия, Румыния, Израиль, Норвегия, Азербайджан и Бельгия. Go_A выступили с песней Shum, о скандале вокруг которой рассказали ранее.

Go_A на репетиции в Роттердаме / Фото: eurovision.tv

После выступлений участников "Евровидения" журналисты проголосовали за своих фаворитов дня. Вот таким получился рейтинг:

Реклама

Смотрите видео репетиции Go_A на "Евровидении-2021":

Первый полуфинал "Евровидения-2021" состоится 18 мая.

Напомним, что по свежим данным Украина вошла в ТОП-10 по прогнозам букмекеров.

Новости на эту же тему:

Манижа выступила на сцене Евровидения: как прошла первая репетиция представительницы России Украинцы Go_A отправились в Роттердам на Евровидение: фото из аэропорта Alyosha пожелала Go_А, чтобы особый смысл их песни для Евровидения был услышан
музыка Роттердам Go-A Евровидение 2021

Реклама