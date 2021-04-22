Церемония "Оскар" в этом году состоится в новом формате – с прямым включениями из кинотеатра "Долби" в Лос-Анджелесе

В ночь с 25 на 26 апреля в 01:30 телеканал "Украина" покажет эксклюзивную трансляцию 93-й церемонии вручения самой престижной премии мира "Оскар". В прямом эфире комментировать грандиозное событие будет ведущий программы "Ранок з Україною" и нового тревел-шоу "Всюди люди" Анатолий Анатолич, а переводчиком-синхронистом станет Сергей Саржевский.

Анатолий Анатолич – заядлый путешественник, который и сам не раз бывал в Лос-Анджелесе, где традиционно проходит церемония "Оскар". Правда, в этом году она состоится в новом формате – мероприятие пройдет на Юнион-стейшн в центре Лос-Анджелеса, с прямым включениями из кинотеатра "Долби" и сопутствующих площадок по всему миру.

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"Очень горжусь, что телеканал "Украина" в очередной раз транслирует церемонию вручения премии "Оскар". И мне быть причастным к этому невероятно почетно и интересно, ведь я являюсь абсолютным киноманом и неоднократно был в кинотеатре "Долби" в Лос-Анджелесе. Конечно, очень интересно посмотреть, как будет выглядеть премия в этом году в условиях пандемии. Вероятнее всего, номинанты будут включаться из своих домов, вместе посмотрим, в каких они будут нарядах. Ну и, конечно, как всегда, очень интересно узнать, кто же получит главные статуэтки за лучшую роль, за лучший фильм, за лучшую режиссуру и саундтрек", – говорит Анатолий Анатолич.

Ночь "Оскара" на телеканале "Украина" будет комментировать Анатолий Анатолич / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Как сообщалось ранее, ведущими ночи "Оскара" на телеканале "Украина" будут лицо программы "Зірковий шлях" Алена Винницкая и звезда гипершоу "Маска" Владимир Остапчук. Эксклюзивная трансляция начнется в 01:30. Ведущие познакомят зрителей с лентами-номинантами на "Оскар", а журналисты раскроют все подробности церемонии: расскажут о новых правилах кинопремии, нестандартной реализации церемонии, подготовке к событию, трендах и скандалах, сопровождавших ее.

Ведущие Владимир Остапчук и Алена Винницкая / Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Реклама

В этом году за главный "Оскар" в номинации "Лучший фильм" будут соревноваться восемь кинолент: "Отец", "Иуда и Черный Мессия", "Манк", "Минари", "Земля кочевников", "Перспективная девушка", "Звук металла", "Суд над чикагской семеркой".

В категории "Лучшая режиссура" представлены Томас Винтенберг ("Еще по одной"), Дэвид Финчер ("Манк"), Хлоя Чжао ("Земля кочевников"), Эмеральд Феннел ("Перспективная девушка"), Ли Айзек Чун ("Минари").

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За статуэтку в категории "Лучшая мужская роль" поборются актеры Риз Ахмед ("Звук металла"), Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза"), Энтони Хопкинс ("Отец"), Гэри Олдман ("Манк"), Стивен Юн ("Минари").

За первенство в номинации "Лучшая женская роль" будут соревноваться актрисы Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза"), Андра Дэй ("Соединенные Штаты против Билли Холидей"), Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины"), Фрэнсис МакДорманд ("Земля кочевников"), Кэри Маллиган ("Перспективная девушка").

Тем временем Украинская киноакадемия объявила номинантов кинопремии Золота Дзиґа-2021.