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Поймать Кайдаша, Атлантида и Пик страха – объявлены номинанты кинопремии Золота Дзиґа-2021

Сегодня, 15:00

Пока в Голливуде готовятся к "Оскару" в Украине объявили номинантов на пятую ежегодную национальную кинопремию – Золота Дзиґа-2021. В этом году появилась новая номинация для игровых сериалов

Украинская киноакадемия объявила номинантов на премию Золота Дзиґа-2021, церемония которой в прошлом году впервые прошла онлайн. В этом году состоится уже пятая церемония награждения национальной кинопремии и глядя на список сильных номинантов – борьба за награды будет разгоряченной.

В июне будут объявлены победители и мы узнаем, какой фильм удостоится звание лучшего в этом году. При этом, на "Золотой Дзиґе" произошли изменения – добавилась еще одна номинация – "Лучший игровой сериал", так что, сериаломаны, готовьтесь.

Всего на участие в конкурсе в этом году было выдвинуто 86 работ.

Номинанты на кинопремию Золота Дзиґа-2021
Номинанты на кинопремию Золота Дзиґа-2021
Фото: пресс-служба, dzygamdb.com, kino-teatr.ru

Полный список номинантов на кинопремию "Золота Дзига-2021"

Самый лучший фильм:

  • "Атлантида"
  • "Земля голубая, будто апельсин"
  • "Плохие дороги"
  • "Толока"
  • "Черкассы"

Лучшая мужская роль:

  • Кулинич Юрий ("Плохие дороги")
  • Ламах Евгений ("Черкассы")
  • Римарук Андрей ("Атлантида")

Лучшая женская роль:

  • Климова Марина ("Плохие дороги")
  • Кошкина Марина ("Забытые")
  • Сахно Иванна ("Пик страха")
  • Черкашина Оксана ("Плохие дороги")

Кадр из фильма "Пик страха"
Кадр из фильма "Пик страха"
Фото: пресс-служба

Лучшая мужская роль второго плана:

  • Колтовский Игорь ("Плохие дороги")
  • Примогенов Олег ("Толока")
  • Сова Дмитрий ("Черкассы")
  • Соловьев Сергей ("Плохие дороги")
  • Хомяк Дмитрий ("Наши котики, или как мы полюбили лопать в условиях ограниченной антитеррористической операции с элементами временного военного положения")

Лучшая женская роль второго плана:

  • Витовская Ирма ("Сказка старого мельника")
  • Воронина Оксана ("Плохие дороги")
  • Матросова Юлия ("Плохие дороги")

Лучшая режиссерская работа (Премия им. Ю. Г. Ильенко):

  • Васянович Валентин ("Атлантида")
  • Ворожбит Наталья ("Плохие дороги")
  • Ильенко Михаил ("Толока")

Кадр из фильма "Атлантида"
Кадр из фильма "Атлантида"
Фото: пресс-служба

Лучший сценарий:

  • Васянович Валентин ("Атлантида")
  • Ворожбит Наталья ("Плохие дороги")
  • Ильенко Михаил ("Толока")

Лучшая операторская работа:

  • Васянович Валентин ("Атлантида")
  • Иванов Владимир ("Плохие дороги")
  • Цветков Вячеслав ("Земля голубая, будто апельсин")

Лучший монтаж:

  • Банников Иван ("Земля голубая, будто апельсин")
  • Васянович Валентин ("Атлантида")
  • Черный Александр ("Плохие дороги")

"Плохие дороги"
"Плохие дороги"
Фото: facebook.com/uafilmacademy

Лучшие визуальные эффекты:

  • Москаленко Алексей ("Атлантида")
  • Москаленко Алексей ("Наши котики, или как мы полюбили лопать в условиях антитеррористической операции с временными элементами военного положения")
  • Сушильников Артем ("Пик страха")
  • Толмачев Станислав ("Толока")

Лучший грим:

  • Лукашенко Анна ("Атлантида")
  • Мамедова Эльвира ("Плохие дороги")
  • Петровская Мария ("Бесславные крепостные")

Лучший полнометражный документальный фильм:

  • "Зарваниця"
  • "Земля голубая, будто апельсин"
  • "Юки"

Кадр из фильма
Кадр из фильма "Земля голубая, будто апельсин"
Фото: dzygamdb.com

Лучший короткометражный игровой фильм (Премия им. Ю. А. Минзянова):

  • "Бульмастиф"
  • "ІНО"
  • "Схрон"

Лучший короткометражный анимационный фильм:

  • "История Украины за 5 минут"
  • "Фамилия в кармане"
  • "Риска"

Лучший игровой сериал:

  • "И будут люди"
  • "Казаки. Абсолютно лживая история"
  • "Первые ласточки. Зависимые"
  • "Поймать Кайдаша"

Кадр из сериала "Поймать Кайдаша"
Кадр из сериала "Поймать Кайдаша"
Фото: kino-teatr.ru

Напоминаем, что вы можете посмотреть онлайн семь лауреатов прошлогодней кинопремии Золотой Дзиги, среди которых и хит с Ирмой Витовской "Мои мысли тихие".

Все подробности в спецтеме Золота дзиґа-2021

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