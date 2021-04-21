Поймать Кайдаша, Атлантида и Пик страха – объявлены номинанты кинопремии Золота Дзиґа-2021
Пока в Голливуде готовятся к "Оскару" в Украине объявили номинантов на пятую ежегодную национальную кинопремию – Золота Дзиґа-2021. В этом году появилась новая номинация для игровых сериалов
Украинская киноакадемия объявила номинантов на премию Золота Дзиґа-2021, церемония которой в прошлом году впервые прошла онлайн. В этом году состоится уже пятая церемония награждения национальной кинопремии и глядя на список сильных номинантов – борьба за награды будет разгоряченной.
В июне будут объявлены победители и мы узнаем, какой фильм удостоится звание лучшего в этом году. При этом, на "Золотой Дзиґе" произошли изменения – добавилась еще одна номинация – "Лучший игровой сериал", так что, сериаломаны, готовьтесь.
Всего на участие в конкурсе в этом году было выдвинуто 86 работ.
Самый лучший фильм:
- "Атлантида"
- "Земля голубая, будто апельсин"
- "Плохие дороги"
- "Толока"
- "Черкассы"
Лучшая мужская роль:
- Кулинич Юрий ("Плохие дороги")
- Ламах Евгений ("Черкассы")
- Римарук Андрей ("Атлантида")
Лучшая женская роль:
- Климова Марина ("Плохие дороги")
- Кошкина Марина ("Забытые")
- Сахно Иванна ("Пик страха")
- Черкашина Оксана ("Плохие дороги")
Лучшая мужская роль второго плана:
- Колтовский Игорь ("Плохие дороги")
- Примогенов Олег ("Толока")
- Сова Дмитрий ("Черкассы")
- Соловьев Сергей ("Плохие дороги")
- Хомяк Дмитрий ("Наши котики, или как мы полюбили лопать в условиях ограниченной антитеррористической операции с элементами временного военного положения")
Лучшая женская роль второго плана:
- Витовская Ирма ("Сказка старого мельника")
- Воронина Оксана ("Плохие дороги")
- Матросова Юлия ("Плохие дороги")
Лучшая режиссерская работа (Премия им. Ю. Г. Ильенко):
- Васянович Валентин ("Атлантида")
- Ворожбит Наталья ("Плохие дороги")
- Ильенко Михаил ("Толока")
Лучший сценарий:
- Васянович Валентин ("Атлантида")
- Ворожбит Наталья ("Плохие дороги")
- Ильенко Михаил ("Толока")
Лучшая операторская работа:
- Васянович Валентин ("Атлантида")
- Иванов Владимир ("Плохие дороги")
- Цветков Вячеслав ("Земля голубая, будто апельсин")
Лучший монтаж:
- Банников Иван ("Земля голубая, будто апельсин")
- Васянович Валентин ("Атлантида")
- Черный Александр ("Плохие дороги")
Лучшие визуальные эффекты:
- Москаленко Алексей ("Атлантида")
- Москаленко Алексей ("Наши котики, или как мы полюбили лопать в условиях антитеррористической операции с временными элементами военного положения")
- Сушильников Артем ("Пик страха")
- Толмачев Станислав ("Толока")
Лучший грим:
- Лукашенко Анна ("Атлантида")
- Мамедова Эльвира ("Плохие дороги")
- Петровская Мария ("Бесславные крепостные")
Лучший полнометражный документальный фильм:
- "Зарваниця"
- "Земля голубая, будто апельсин"
- "Юки"
Лучший короткометражный игровой фильм (Премия им. Ю. А. Минзянова):
- "Бульмастиф"
- "ІНО"
- "Схрон"
Лучший короткометражный анимационный фильм:
- "История Украины за 5 минут"
- "Фамилия в кармане"
- "Риска"
Лучший игровой сериал:
- "И будут люди"
- "Казаки. Абсолютно лживая история"
- "Первые ласточки. Зависимые"
- "Поймать Кайдаша"
Напоминаем, что вы можете посмотреть онлайн семь лауреатов прошлогодней кинопремии Золотой Дзиги, среди которых и хит с Ирмой Витовской "Мои мысли тихие".
Все подробности в спецтеме Золота дзиґа-2021
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