Нитраты в ранних овощах – как выбирать плоды и избежать отравления "химией"

Чтобы избежать отравления нитратами и «химией» в ранних овощах, выбирайте целые плоды, тщательно их мойте и замачивайте перед едой / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Огурцы, помидоры, редис, молодой картофель, свежая зелень появились на прилавках рынков и магазинов. Если есть возможность – обязательно ешьте зелень и овощи. А как избежать отравления нитратами и выбрать правильные плоды – разберемся с экспертами.

Чем опасны нитраты в овощах?

Если в плодах или зелени количество нитратов выше нормы, то после употребления таких плодов может появиться головная боль, перепады кровяного давления. В случае же отравления нитратами будут признаки "классического" пищевого отравления – тошнота, рвота, диарея, а также посинение губ и слизистых оболочек.

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Но отравление нитратами – довольно редкие случаи, кроме того, у разных овощей – разные способности накапливать и удерживать "химию", в том числе нитраты. Идеально иметь собственный нитратомер – это прибор, измеряющий нитраты в продуктах питания. Но такой прибор есть далеко не у каждого, поэтому покупайте любые продукты не на стихийных рынках, а там, где товары имеют сертификаты, советует популярный украинский педиатр Евгений Комаровский.

Поэтому покупайте не только ранние овощи, а любые продукты не на стихийных рынках, а там, где товары имеют сертификаты. / Фото: unsplash.com

Но у каждого производителя и продавца должен быть документ, гарантирующий качество продукции. Поэтому покупайте не только ранние овощи и фрукты, а любые продукты не на стихийных рынках, а там, где товары имеют сертификаты. Это гарантия того, что продукция проходит проверку.

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Важно знать, что большинство химических удобрений не проникают внутрь плодов через кожицу. Поэтому главная защита от попадания в наш организм и организм детей любых химических удобрений – это тщательное мытье овощей и фруктов перед тем, как их есть.

Как понять, что в овощах есть нитраты?

Чем меньше овощ, тем выше в нем уровень вредной "химии". Больше всего нитратов содержится в редисе, свекле, огурцах, капусте и зелени. Меньше всего – в молодом горошке, картофеле, перце, моркови и томатах. Определить "на глаз", есть или нет в плодах нитраты или другая химия, невозможно.

Как отмечает диетолог, врач спортивной медицины и аллерголог, основатель Диет-центра здорового питания доктора Куща Александр Кущ, обращайте внимание на внешний вид плодов. Слишком яркие овощи с идеальной кожицей могут содержать больше химических удобрений, чем менее привлекательные их "собратья".

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Слишком яркие овощи с идеальной кожицей могут содержать больше химических удобрений, чем менее привлекательные их "собратья" / Фото: unsplash.com

Больше всего нитратов обычно сосредотачивается в кожице или верхних листьях, например, под кожурой картофеля, в верхних листах капусты и ее кочерыжке. Свекла, редис и морковь "накапливают" нитраты в верхушках и области плодоножки. Поэтому перед употреблением эти части можно срезать. В целом же снизить количество нитратов в любых плодах можно при их тщательном мыте и обработке.

Как снизить уровень нитратов в овощах

Изначально покупайте целые овощи, без трещин и надрезов. А выбирая зелень, обращайте внимание, насколько тугие, упругие и свежие листья. Овощи и зелень перед едой нужно тщательно вымыть, также можно замочить в холодной воде минимум на полчаса – это поможет растворить нитраты. Огурцы, редис и т.д. можно почистить полностью или как минимум срезать их кончики.

Снизить риск отравления нитратами можно с помощью сока лимона – просто выжмите лимон в салат с зеленью и овощами / Фото: pexels.com

В молодой капусте можно удалить верхние листья и не использовать кочерыжку. Также нейтрализует нитраты термическая обработка – варка, тушение, жарка. Если вы тушите кабачки, морковь или молодую картошку – то не закрывайте емкость крышкой, пусть пар уходит. Снизить риск отравления нитратами можно с помощью сока лимона – просто выжмите лимон в салат с зеленью и овощами, затем тщательно перемешайте.

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