Нітрати в ранніх овочах – як вибирати плоди та уникнути отруєння "хімією"

Щоб уникнути отруєння нітратами та «хімією» в ранніх овочах, вибирайте цілі плоди, ретельно їх мийте та замочуйте перед їжею / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com

Огірки, помідори, редис, молода картопля, свіжа зелень з'явилися на прилавках ринків та магазинів. Якщо є можливість – обов'язково їжте зелень та овочі. А як уникнути отруєння нітратами та вибрати правильні плоди – розберемося з експертами.

Чим небезпечні нітрати у овочах?

Якщо в плодах чи зелені кількість нітратів вища за норму, то після вживання таких плодів може з'явитися головний біль, перепади кров'яного тиску. У разі ж отруєння нітратами будуть ознаки "класичного" харчового отруєння – нудота, блювання, діарея, а також посиніння губ та слизових оболонок.

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Але отруєння нітратами – досить рідкісні випадки, крім того, у різних овочів різні можливості накопичувати і утримувати "хімію", у тому числі нітрати. Ідеально мати власний нітратомір – це прилад, який вимірює нітрати в продуктах харчування. Але такий прилад є далеко не у кожного, тому купуйте будь-які продукти не на стихійних ринках, а там, де товари мають сертифікати, радить популярний український педіатр Євген Комаровський.

Тому купуйте не лише ранні овочі, а будь-які продукти не на стихійних ринках, а там, де товари мають сертифікати. / Фото: unsplash.com

Адже у кожного виробника та продавця має бути документ, який гарантує якість продукції. Це гарантія, що продукція проходить перевірку. Важливо знати, що більшість хімічних добрив не проникають усередину плодів через шкірку. Тому головний захист від попадання в наш організм та організм дітей будь-яких хімічних добрив – це ретельне миття овочів та фруктів перед тим, як їх вживати.

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Як зрозуміти, що у овочах є нітрати?

Чим менший овоч, тим вищий у ньому рівень шкідливої "хімії". Найбільше нітратів міститься у редисі, буряках, огірках, капусті та зелені. Найменше – у молодому горошку, картоплі, перці, моркві та томатах. Визначити "на око", є чи ні в плодах нітрати чи інша хімія, неможливо.

Як зазначає дієтолог, лікар спортивної медицини та алерголог, засновник Дієт-центру здорового харчування доктора Куща Олександр Кущ, звертайте увагу на зовнішній вигляд плодів. Занадто яскраві овочі з ідеальною шкіркою можуть містити більше хімічних добрив, ніж менш привабливі їхні "побратими".

Надто яскраві овочі з ідеальною шкіркою можуть містити більше хімічних добрив, ніж менш привабливі їхні побратими. / Фото: unsplash.com

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Найбільше нітратів зазвичай зосереджується в шкірці або верхньому листі, наприклад, під шкіркою картоплі, у верхніх листах капусти та її качанчику. Буряк, редис і морква "накопичують" нітрати у верхівках та області плодоніжки. Тому перед вживанням ці частини можна зрізати. Загалом же знизити кількість нітратів у будь-яких плодах можна при їх ретельному миті та обробці.

Як знизити рівень нітратів в овочах

Передусім купуйте цілі овочі, без тріщин та надрізів. А вибираючи зелень, звертайте увагу наскільки тугі, пружні та свіжі листя. Овочі та зелень перед їжею потрібно ретельно вимити, також можна замочити в холодній воді мінімум на півгодини – це допоможе розчинити нітрати. Огірки, редис і т.д. можна почистити повністю або щонайменше зрізати їх кінчики.

Зменшити ризик отруєння нітратами можна за допомогою соку лимона – просто вичавіть лимон у салат із зеленню та овочами. / Фото: pexels.com

У молодій капусті можна видалити верхнє листя і не використовувати качан. Також нейтралізує нітрати термічна обробка – варіння, тушкування, смаження. Якщо ви тушкуєте кабачки, моркву або молоду картоплю – то не закривайте ємність кришкою, нехай пара йде. Зменшити ризик отруєння нітратами можна з за допомогою соку лимона – просто вичавіть лимон у салат із зеленню та овочами, потім ретельно перемішайте.

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