Никитюк в мини-платье на юбилее Притулы не дала всем забыть о своих бесконечных ногах (фото)

Леся Никитюк в коротком платье отметила день рождения Сергея Притулы / Фото: instagram.com/lesia_nikituk
22 июня Сергей Притула собрал всех родных и друзей за одним столом, чтобы отпраздновать свой юбилей – ведущему исполнилось 40 лет. Похоже, что одной из главных звезд вечера стала его коллега, известная телеведущая Леся Никитюк.
Для праздника Леся выбрала короткое платье с длинным рукавом пепельно-голубого оттенка. Наряд выгодного подчеркивал загар Никитюк и, конечно же, ее длинные и стройные ноги. Леся дополнила свой образ сумочкой в тон платью и босоножками на каблуке.
"Забежала поздравить с днем рождения Сергея Притулу, но сфоткалась, увидела себя и поняла, что с ним будет следующее фото", – пошутила в описании к фото Леся.
Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk
В комментариях Лесе оставили множество комплиментов:
- Такие ноги даются лишь не многим!
- Красивое платье!
- О, Боги! Красота – страшная сила!
- Как всегда – неотразима.
- Голливудская звезда!
Позже Леся сдержала свое обещание и опубликовала фото с Сергеем Притулой в Instagram.
"Как и обещала. С днем рождения, Притула. Ты классный", – подписала снимки Леся.
Сергей Притула и Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Вероятно, что для празднования своего дня рождения Сергей Притула выбрал заведение в Киеве или неподалеку от города. Если вы тоже ищете крутые места для путешествий по Киевской области, тогда этот гид для вас – мы испытали электрокроссовер Jaguar I-PACE, посетив пять крутых мест возле столицы.
Кстати, не всегда наряды Леси Никитюк вызывают одобрение у публики. Не многим нравится "нюд" в одежде, потому что с первого взгляда может показаться, что никаких вещей на человеке и вовсе нет. С Лесей Никитюк случилось подобное. Ведущая опубликовала фотографии в стильном топе и велосипедках, а ее подписчики решили, что та без одежды.
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