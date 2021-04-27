Кто в королевской семье больше всего не любит Меган Маркл. Это не Кейт Миддлтон и не Елизавета II

Одна из внучек Елизаветы II очень разозлилась на Меган Маркл из-за скандального интервью и не скрывает эмоций

Королевская семья не очень любит Меган Маркл, а особо "тепло" к ней относится внучка Елизаветы II Зара Тиндал, которая не так давно стала многодетной мамой.

Внучка королевы разозлись на герцогиню Сассекскую после того, как ее маму, принцессу Анну, обвинили в расизме из-за скандального интервью.

Как пишет издание Micky, Зара Тиндалл попросила Меган Маркл оставить ее маму в покое и не распускать сплетни.

Меган Маркл и Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Реклама

Как рассказали источники, Зара и Меган никогда особо не ладили.

Также отмечается, что после обвинений в расизме дочь Елизаветы II может дать интервью, в котором объяснит всю ситуацию.

"Принцесса Анна редко дает личные интервью, но она подумывает сделать исключение, чтобы прояснить любую путаницу. Она ни в малейшей степени не считает себя расистом, и ей неприятно, что ее обоснованные опасения герцоги Сассексские так трактовали", – рассказал источник.