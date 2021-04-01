Кого Меган Маркл считает расистом в королевской семье: названо имя

Спустя месяц после интервью появляются новые подробности

Обсуждение интервью герцогов Сассекских не утихает даже спустя месяц. Когда Меган Маркл обвинила дворец в расизме, заявив, что кто-то из королевской семьи спрашивал, насколько темнокожим будет Арчи, она решила оставить в секрете, кто задавал этот вопрос. Британская светская львица леди Колин Кэмпбелл, которая опубликовала ряд биографий членов королевской семьи, рассказала, кто это был. Об этом сообщает The Mirror,

Цветом кожи сына принца Гарри и Меган интересовалась дочь Елизаветы II принцесса Анна. И как оказалось, герцогиня Сассекская все неправильно интерпретировала.

Принцесса Анна Фото: Getty Images

Дочь Елизаветы II не одобряла брак Гарри с Меган. Отмечается, что она пыталась его отговорить от женитьбы на актрисе. Принцесса Анна боялась, что американка никогда не поймет и не примет культурное наследие Британии.

"Не было никакой озабоченности по поводу цвета кожи Меган. Принцесса Анна была обеспокоена тем, что, если брак будет заключен и появятся дети, возникнут огромные проблемы. Но не из-за цвета кожи, а из-за неспособности Меган ценить культурные различия и действительно уважать институт монархии, с которым ее свяжут узы брака", – сказала Колин Кэмпбелл.

Королевские крестины Фото: instagram.com/theroyalfamily

Принц Гарри рассказал Меган о разговоре с тетей. Герцогиня Сассекская неправильно все поняла, решив, что принцесса Анна — расистка. Маркл поняла под "трудностями" то, что Арчи не получит всех почестей, которые получили дети Кейт Миддлтон и другие королевские наследники.

"Маркл интерпретировала эти слова так, будто подразумевался именно цвет кожи", – рассказала Колин Кэмпбелл.

Напомним, что это не первый раз, когда Меган Маркл все не так понимает. Например, возникла путаница с датой свадьбы герцогов Сассекских.

После всех заявлений Меган Маркл будет сложно наладить отношения с королевской семьей, но, возможно, она сделает первый шаг, ведь в апреле Елизавета II отмечает день рождения. А если кто-то из ваших знакомых тоже именинник, предлагаем заглянуть в наш календарь подарков.

Ранее королевская семья опровергала слова Меган Маркл о расизме.

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