Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Кого Меган Маркл считает расистом в королевской семье: названо имя

Сегодня, 14:10

Спустя месяц после интервью появляются новые подробности

Обсуждение интервью герцогов Сассекских не утихает даже спустя месяц. Когда Меган Маркл обвинила дворец в расизме, заявив, что кто-то из королевской семьи спрашивал, насколько темнокожим будет Арчи, она решила оставить в секрете, кто задавал этот вопрос. Британская светская львица леди Колин Кэмпбелл, которая опубликовала ряд биографий членов королевской семьи, рассказала, кто это был. Об этом сообщает The Mirror,

Цветом кожи сына принца Гарри и Меган интересовалась дочь Елизаветы II принцесса Анна. И как оказалось, герцогиня Сассекская все неправильно интерпретировала.

Принцесса Анна
Принцесса Анна
Фото: Getty Images

Дочь Елизаветы II не одобряла брак Гарри с Меган. Отмечается, что она пыталась его отговорить от женитьбы на актрисе. Принцесса Анна боялась, что американка никогда не поймет и не примет культурное наследие Британии.

"Не было никакой озабоченности по поводу цвета кожи Меган. Принцесса Анна была обеспокоена тем, что, если брак будет заключен и появятся дети, возникнут огромные проблемы. Но не из-за цвета кожи, а из-за неспособности Меган ценить культурные различия и действительно уважать институт монархии, с которым ее свяжут узы брака", – сказала Колин Кэмпбелл.

Королевские крестины
Королевские крестины
Фото: instagram.com/theroyalfamily

Принц Гарри рассказал Меган о разговоре с тетей. Герцогиня Сассекская неправильно все поняла, решив, что принцесса Анна — расистка. Маркл поняла под "трудностями" то, что Арчи не получит всех почестей, которые получили дети Кейт Миддлтон и другие королевские наследники.

"Маркл интерпретировала эти слова так, будто подразумевался именно цвет кожи", – рассказала Колин Кэмпбелл.

Напомним, что это не первый раз, когда Меган Маркл все не так понимает. Например, возникла путаница с датой свадьбы герцогов Сассекских.

После всех заявлений Меган Маркл будет сложно наладить отношения с королевской семьей, но, возможно, она сделает первый шаг, ведь в апреле Елизавета II отмечает день рождения. А если кто-то из ваших знакомых тоже именинник, предлагаем заглянуть в наш календарь подарков.

Ранее королевская семья опровергала слова Меган Маркл о расизме.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Меган Маркл собирается рожать дома - СМИ Принц Гарри получил внушительное наследство — и это больше, чем у принца Уильяма Их держат на расстоянии: как Елизавета II поставила на место Меган и Гарри
принц Гарри королевская семья Меган Маркл
Реклама

Новости партнеров

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Кардиолог рассказал, с чем пить кофе полезнее всего
Кардиолог рассказал, с чем пить кофе полезнее всего
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка

Популярные статьи

Сегодня, 12:47Фаново

Лучшие розыгрыши на 1 апреля в переписке и по телефону: большая подборка шуток

Сегодня, 11:45Звездно

7 первоапрельских комедийных фильмов, которые заставят вас хохотать

Сегодня, 10:18Вкусно

Католическая Пасха-2021: 5 рецептов праздничных блюд

Сегодня, 09:31Звездно

MONATIK – 35: самые популярные запросы о топовом артисте

Сегодня, 06:10Events

Прикольные открытки с 1 апреля: отправляйте знакомым и друзьям

Сегодня, 05:00Events

1 апреля: прикольные картинки и шуточные поздравления в День смеха

Вчера, 20:07Звездно

Орбакайте поделилась редким фото Пугачевой с детьми и внуками

Вчера, 18:53Звездно

Леся Никитюк пришла к парикмахеру на покраску, а он ей отстриг косы (видео)

Вчера, 13:23Фаново

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

Вчера, 10:35Вкусно

Блюда католической Пасхи: что готовят на праздник

30 мартаEvents

Веселые шутки, розыгрыши и приколы на 1 апреля

30 мартаEvents

С Теплым Алексеем: горячие поздравления, яркие открытки и стихи

30 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 30 марта для всех знаков зодиака: Рыбы, настал ваш день!

30 мартаEvents

30 марта: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

29 мартаEvents

Как из ненужных вещей сделать клумбы для цветов: 5 прикольных идей с фото

29 мартаЗвездно

Заведующий "Вовчиць": как Олег Винник стал преподавателем и чему учит студентов

Новости партнеров

Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Четыре самых вредных мужчины по знаку зодиака
Четыре самых вредных мужчины по знаку зодиака
Тодоренко показала новую прическу и ответила по поводу развода
Тодоренко показала новую прическу и ответила по поводу развода
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять