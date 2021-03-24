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Внучка Елизаветы II родила третьего ребенка дома в ванной

Сегодня, 11:54

Зара Тиндалл стала мамой

Бэби-бум в королевской семье продолжается. Внучка королевы Великобритании Зара Тиндалл стала мамой в третий раз. Радостной новостью поделился отец ребенка Майк Тиндалл в Twitter.

У пары родился мальчик. Как рассказал супруг внучки Елизаветы II, многодетными родителями они стали еще в воскресенье.

"Воскресенье стало намного лучше, потому что в моем доме появился маленький мальчик!", – сказал он.

Родила Зара дома в ванной. Майк объяснил, что так получилось из-за того, что они не успели доехать до больницы.

"К счастью, акушерка, которая собиралась встретить нас в больнице, находилась недалеко, поэтому она подъехала, когда мы уже приняли все необходимые меры и заняли позицию, за ней приехала еще одна акушерка!", — добавил он.

Зара Тиндалл с мужем
Зара Тиндалл с мужем
Фото: Getty Images

Представитель пары изданию Hello! рассекретил имя ребенка. Мальчика назвали Лукас Филипп.

Также у пары есть две девочки — семилетняя Мия Грэйс и трехлетняя Лина Элиз.

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