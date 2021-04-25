Дядя Кейт Миддлтон обвинил Меган Маркл во лжи

Дядя герцогини Кембриджской считает, что Кейт Миддлтон не могла довести Меган Маркл до слез

О том, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон далеко не подруги, знают все. Теперь, спустя столько времени, на откровенное интервью герцогини Сассекской решил отреагировать дядя супруги принца Уильяма – Гэри Голдсмит.

Дядя Кейт Миддлтон признался The Sun, что рассказанная история Меган о его племяннице во время интервью Опре Уинфри – ложь.

"Я не верю ни одному слову Меган. Всё интервью вызывало недоверие. Она не знала слов государственного гимна Британии? Серьезно? Гарри поет его с пяти лет. Дворец отказал ей в помощи, когда ее психическое здоровье ухудшилось? Я не куплюсь на это. Сам Гарри — покровитель благотворительной организации, занимающейся психическим здоровьем", – сказал Гэри.

Дядя Кейт Миддлтон и Меган Маркл Фото: Getty Images, AFP

Стоит отметить, что откровения Меган и Гарри удивили и саму Опру Уинфри. Телеведущая призналась Daily Mail, что была шокирована заявлением о расизме в королевской семье.

Интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри Фото: Скриншот из видео

"Нашим общим намерением было рассказать правду. Они хотели поделиться своей историей и сделать это таким образом, чтобы все было максимально честно", – прокомментировала резонансное интервью Опра.

Ранее британский телеведущий обнаружил 17 несоответствий в словах принца Гарри и Меган Маркл.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться