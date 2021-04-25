Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Дядя Кейт Миддлтон обвинил Меган Маркл во лжи

Сегодня, 13:49

Дядя герцогини Кембриджской считает, что Кейт Миддлтон не могла довести Меган Маркл до слез

О том, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон далеко не подруги, знают все. Теперь, спустя столько времени, на откровенное интервью герцогини Сассекской решил отреагировать дядя супруги принца Уильяма – Гэри Голдсмит.

Дядя Кейт Миддлтон признался The Sun, что рассказанная история Меган о его племяннице во время интервью Опре Уинфри – ложь.

"Я не верю ни одному слову Меган. Всё интервью вызывало недоверие. Она не знала слов государственного гимна Британии? Серьезно? Гарри поет его с пяти лет. Дворец отказал ей в помощи, когда ее психическое здоровье ухудшилось? Я не куплюсь на это. Сам Гарри — покровитель благотворительной организации, занимающейся психическим здоровьем", – сказал Гэри.

Дядя Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Дядя Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Фото: Getty Images, AFP

Стоит отметить, что откровения Меган и Гарри удивили и саму Опру Уинфри. Телеведущая призналась Daily Mail, что была шокирована заявлением о расизме в королевской семье.

Интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри
Интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри
Фото: Скриншот из видео

"Нашим общим намерением было рассказать правду. Они хотели поделиться своей историей и сделать это таким образом, чтобы все было максимально честно", – прокомментировала резонансное интервью Опра.

Ранее британский телеведущий обнаружил 17 несоответствий в словах принца Гарри и Меган Маркл.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Принц Луи пошел в садик, где обучение стоит 500 тыс. гривень (видео) Редкий кадр: папарацци засняли подросшего сына Меган Маркл и принца Гарри Почему на самом деле Меган Маркл не приехала на похороны принца Филиппа Меган Маркл отказалась от заманчивого предложения Елизаветы II
Кейт Миддлтон Меган Маркл
Реклама

Новости партнеров

Украинка с 15-м размером груди засветила свои формы на пляже
Украинка с 15-м размером груди засветила свои формы на пляже
Странная выходка: Монатик разгневал украинцев
Странная выходка: Монатик разгневал украинцев
Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову
Названа любимая «еда» коронавируса
Названа любимая «еда» коронавируса

Популярные статьи

Сегодня, 09:19Фаново

Всемирный день дочери-2021: самые нежные поздравления дочкам

Сегодня, 08:32Фаново

Вербное воскресенье-2021: поздравления в стихах и коротких смс

Вчера, 18:27Фаново

Вербное воскресенье-2021: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 16:23Звездно

Фанаты в восторге от помолодевшей Пугачевой в белом: Какая красотка!

Вчера, 13:24Фаново

Вербное воскресенье-2021: главные традиции и приметы дня

Вчера, 12:54Звездно

Лучшие платья Оскара за всю историю: 10 нарядов с красной дорожки

Вчера, 10:27Звездно

Обнаженка и убийства: смотрим новый клип MARUV Call 911, который фанаты назвали лучшим

Вчера, 09:56Афиша

Барбре Стрейзанд – 79: ТОП-5 фильмов с актрисой, которые хочется пересмотреть

Вчера, 06:16Психо

Гороскоп на сегодня 24 апреля для всех знаков зодиака: Львы, ваша сексуальность сведет всех с ума!

23 апреляФаново

Лазарева суббота-2021: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

23 апреляПсихо

11 причин, почему вам нужно пойти к психологу

23 апреляЗвездно

Ольга Сумская ответила своей сестре на упреки из-за показухи в соцсетях

23 апреляЗвездно

Ольга Сумская похвасталась появлением дочери на красной дорожке в Москве

23 апреляВкусно

Пасха-2021: как покрасить яйца свеклой

22 апреляВкусно

Идея для пикника: как приготовить картофель с салом на мангале

22 апреляЗвездно

Наталья Сумская не общается с родной сестрой: Всю жизнь Оли мы видим в Facebook

Новости партнеров

Женская сборная США по бодибилдингу испугала сеть своим видом
Женская сборная США по бодибилдингу испугала сеть своим видом
"Мой рост 203 сантиметра и я люблю секс": Элизабет Кэмбидж
"Мой рост 203 сантиметра и я люблю секс": Элизабет Кэмбидж
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Тодоренко показала новую прическу и ответила по поводу развода
Тодоренко показала новую прическу и ответила по поводу развода
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
5 главнейших противопоказаний к вакцинации от COVID
5 главнейших противопоказаний к вакцинации от COVID

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять