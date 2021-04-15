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Нежнее не бывает – рецепт сырников без муки от Лизы Глинской

15 апреля, 18:58

Ирина Маслова

Они запекаются в духовке, а вместо сахара можно использовать мед или кленовый сироп

Мы уже давно поняли, что без сырников у нас никак. Если хотите идеальных, то воспользуйтесь советами от известных кулинаров, а если хотите приготовить их без муки и в духовке, то испробуйте рецепт Лизы Глинской. Если вы еще и любите дрожжевую выпечку, то принимайте участие в нашем конкурсе и выигрывайте призы.

Сырники без муки, приготовленные в духовке

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Способ приготовления

  1. Включите духовку на 180 градусов с конвекцией.
  2. Перетрите творог через сито.
  3. Смешайте молоко, манную крупу, сахар и соль. Доведите до загустения на слабом огне.
  4. Добавьте к творогу и хорошо перемешайте.
  5. Добавьте яйцо и снова перемешайте.
  6. Сформируйте сырники, обваляйте их в обжаренной кокосовой стружке.
  7. Обжарьте кокосовую стружку в духовке при 170 градусах 5-7 минут.
  8. Отправьте запекаться в духовку на 15 минут.

Здесь найдете 3 рецепта творожной пасхи, приготовленной в духовке.

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рецепт сырники Лиза Глинская

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