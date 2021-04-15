Нежнее не бывает – рецепт сырников без муки от Лизы Глинской

Они запекаются в духовке, а вместо сахара можно использовать мед или кленовый сироп

Мы уже давно поняли, что без сырников у нас никак. Если хотите идеальных, то воспользуйтесь советами от известных кулинаров, а если хотите приготовить их без муки и в духовке, то испробуйте рецепт Лизы Глинской. Если вы еще и любите дрожжевую выпечку, то принимайте участие в нашем конкурсе и выигрывайте призы.

Сырники без муки, приготовленные в духовке

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400 г творога (5-9%)

50 г яйца

120 мл молока

40 г манной крупы

щепотка соли

30 г сахара (можно заменить медом, сиропом топинамбура, кленовым сиропом, коричневым сахаром)

кокосовая стружка

Способ приготовления

Включите духовку на 180 градусов с конвекцией. Перетрите творог через сито. Смешайте молоко, манную крупу, сахар и соль. Доведите до загустения на слабом огне. Добавьте к творогу и хорошо перемешайте. Добавьте яйцо и снова перемешайте. Сформируйте сырники, обваляйте их в обжаренной кокосовой стружке. Обжарьте кокосовую стружку в духовке при 170 градусах 5-7 минут. Отправьте запекаться в духовку на 15 минут.

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