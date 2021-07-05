Нежнее брауни: тонкости и рецепт торта "Аль Капоне", главного десерта Сицилии

Этот торт родился на острове Капри в 20-ых годах прошлого века. Он выпекается без муки, за счет чего получает нежный мякиш и хрустящую корочку – отличный вариант для тех, кто любит шоколадную выпечку

Торт "Аль Капоне" / Фото: instagram.com/krisstinii/

Мы много знаем об итальянской кухне и о ее популярных блюдах, но есть в этой стране один десерт, которым там гордятся особенно. Более всего – на острове Капри. Торт "Аль Капоне" или "Капрезе" – это шоколадный торт, он нежный внутри и хрустящий сверху. Тонкости и рецепт его приготовления узнаем ниже. В календаре лайфхаков для лета ищите классные идеи, как его провести.

Гангстерский десерт

Именно так, по одной из легенд, этот торт сначала называли. Все случилось в 20-ых годах прошлого века на острове Капри, когда туда заявились гангстеры по указанию самого Аль Капоне. Рассказывали, что в десерт, которым их хотел угостить Кармине Ди Фиоре, кондитер забыл положить муку. Нет, мука была, но миндальная, и именно она спасла кондитера от фиаско. Теперь "Аль Капоне" – один из любимейших десертов всей Сицилии и даже известен в США. Туда его привели итальянские эмигранты.

Особенности торта "Аль Капоне"

В рецептуре есть сахар и важно, чтобы он был мелким. Высота торта должна быть около 4 см. Миндаль для торта нужно перемолоть, но пульсовыми запусками миксера. Иначе орехи выделят масло, которое не даст десерту быть воздушным внутри. Взбитые яйца нужно вводить частями, перемешивая смесь лопаткой снизу-вверх.

Как испечь торт "Аль Капоне"

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Торт "Аль Капоне" / Фото: instagram.com/dudabojic/

Ингредиенты для формы 20 см

Миндаль – 200 г

Шоколад горький, лучше 70% – 150 г

Сливочное масло – 200 г

Сахарный песок – 180 г

Яйца – 4 шт.

Соль – маленькая щепотка

Сахарная пудра для украшения

Способ приготовления

Распределить очищенный миндаль на противне, прогреть около 10 минут в разогретой до 200 градусов духовке. Измельчить прогретый и остывший миндаль в миксере. Молоть пульсовыми и не длительными запусками миксера. Растопить шоколад и охладить. Положить в кухонный комбайн порезанное сливочное масло комнатной температуры, добавить сахарный песок и взбивать на небольшой скорости около 10 минут. Когда масло превратится в мягкую пышную массу, влить шоколад. Добавить по одному яичные желтки. Взбивать массу, пока желток полностью в ней не растворится, после чего добавить следующий желток. В отдельной посуде взбить в плотную пену яичные белки (можете добавить маленькую щепотку соли). Добавить небольшими порциями в тесто, аккуратно перемешивая круговыми движениями снизу-вверх. Всыпать измельченный миндаль. Форму смазать сливочным маслом форму и присыпать мукой. Перелить тесто, разровнять поверхность и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 45 минут. Проверять готовность шпажкой, она должна выниматься из торта влажной. Охладить торт, украсить сахарной пудрой.

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