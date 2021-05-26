Неожиданное видео: Пугачева станцевала с Галкиным под песню Киркорова

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Вчера Кристина Орбакайте отмечала день рождения. Певица решила устроить громкую вечеринку, на которую позвала своих звездных друзей. Среди гостей были Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Между прочим, экс-супруги впервые за несколько лет увиделись на одном мероприятии.
Некоторое время в СМИ обсуждали ссору Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой, но артисты предпочитали не комментировать слухи.
Вчера же Максим Галкин в Instagram опубликовал видео, на котором они с Примадонной подпевали Филиппу Киркорову.
Также на одном из фан-аккаунтов появилось видео, как Пугачева и Галкин танцуют под песню Киркорова.
Напомним, недавно Кристина Орбакайте рассказала, что внучка Аллы Пугачевой решила стать певицей.
Ранее Филипп Киркоров поделился, почему ему не удалось наладить личную жизнь после развода с Аллой Пугачевой.