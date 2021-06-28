Наташа Королева пришла на тусовку без нижнего белья (фото)

Наташа Королева и Тарзан на "Жаре" / Фото: instagram.com/koroleva__star
На днях в Москве состоялся фестиваль "Жара", который посетили Наташа Королева и Тарзан. Мы также писали, что там засветись в горячих платьях Лобода и Седокова. Супруги позировали перед камерами в необычных нарядах, но внимание фотографов привлекло то, что певица, вероятно, было без нижнего белья.
Королева и Тарзан облачились в длинные черные платья и голубые накидки, напоминающие кимоно. Платье Наташи было с высокими разрезами, позволившими увидеть, что на певице не было белья.
Снимками Наташа Королева поделилась в своем Instagram-профиле.
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В интервью на красной дорожке "Жары" Наташа Королева и Сергей Глушко рассказали, что спасаются от жаркой погоды на даче.
Звездные супруги также признались, что пока не стали прививаться от коронавируса, потому что недавно переболели и предпочитают тактику социального дистанцирования. При этом 75-летняя мама Королевой – Людмила Порывай – прививку сделала.
Как звезды относятся к бодипозитиву, смотрите в сюжете:
Напомним, что ранее мама Наташи Королевой призналась, что ее раздражает в Тарзане.
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