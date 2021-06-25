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Почему Наташа Королева и Игорь Николаева не стали родителями – признание певицы

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
25 июня, 14:39
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Прошло уже много лет с момента расставания Наташи Королевой и Игоря Николаева, но артистка до сих пор продолжает рассказывать об отношениях с первым супругом
Наташа Королева призналась, почему у них с Игорем Николаевым не было детей
Наташа Королева призналась, почему у них с Игорем Николаевым не было детей / Фото: instagram.com/koroleva__star, instagram.com/igor_nikolaev_music

Наташа Королева и Игорь Николаев вместе прожили десять лет. Певица часто в своих интервью вспоминает отношения с первым супругом Игорем Николаевым и рассказывает ранее неизвестные факты. А теперь Королева решила быть еще более откровенной и призналась, почему пара не стала родителями.

Для певицы тогда на первом месте была карьера и артистка не думала о детях.

"Был период у Игоря, когда он очень хотел, но я была не готова. Знаете, я и к браку была не готова в 18 лет. Поэтому, когда он просил сильно детей, я не понимала: „Какие дети?!". Я сама была еще ребенком", – цитирует слова Наташи Королевой "Пятый канал".

Наташа Королева и Игорь Николаев
Наташа Королева и Игорь Николаев / Фото: instagram.com/koroleva__star, instagram.com/igor_nikolaev_music

Артистка отметила, что в какой-то момент она уже готова была уступить, ведь супруг очень хотел детей, но потом она узнала об измене Николаева.

Игорь Николаев и Наташа Королева развелись в 2001 году. В 2003 году Наташа Королева вышла за Сергея Глушко. Пара воспитывает сына Архипа.

Напомним, Наташа Королева простила своему супругу Тарзану измену, в которой он признался публично. Пара решила забыть старые обиды, скандалы и начать все с чистого листа. Певица не любит обсуждать эту тему, а вот ее мама Людмила Порывай в одном из своих интервью обвинила в семейной драме Андрея Малахова, который скандальную тему обсуждал в эфире своей программы. Сам Малахов ранее заявлял, что любовница Тарзана пришла к нему и хотела стать гостьей его программы. Из-за дружбы с Наташей Королевой он решил отказаться от такого эксклюзива. Андрей предупреждал певицу о том, что другие каналы подхватят этот скандал.

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Ранее Наташа Королева призналась, почему ее мама не сразу приняла Сергея Глушко.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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