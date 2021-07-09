Настя Каменских поделилась фото из ванной, на котором прикрылась одной лишь пеной

Обнаженная NK сделала снимок в ванне, прикрыв пикантные места пеной. Фолловерам певица призналась, что очень тяжело переносит это лето

Настя Каменских показала фото в ванне / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских, которая накануне в горячем образе выступила на фестивале Atlas Weekend, поделилась с подписчиками неожиданным фото. Певица сделала снимок в ванне, прикрыв интимные места пеной.

В посте, опубликованном в Instagram-профиле NK, она пожаловалась на плохое самочувствие из-за жары. (Как мы ее понимаем!) Чтобы как-то спастись от высоких температур, Настя соорудила облако из пены у себя на голове.

Настя Каменских пожаловалась подписчикам на лето

Фото: instagram.com/kamenskux

Я всегда очень любила лето! И всегда с нетерпением ждала наступление этой поры! Да, когда жарко, сложнее работать и функционировать на все. Тем не менее, это прекрасный период легких платьев, романтики, моря, отпуска, ягод, фруктов и красивых фото! Но в этом году, мой организм совсем не хочет воспринимать это пекло. На сцену хочется выходить в купальнике голова вареная, пульс учащенный, темп замедленный, – рассказала поклонникам Каменских.

В комментариях фолловеры Насти поделились мнением и интересными мыслями о лете:

"Раньше я любил лето, но потом понял, что лето может быть в любое время года, были бы деньги..."

"Мне кажется, так жарко, как этим летом, не было еще никогда"

"С детства не люблю лето"

Скриншот: instagram.com/kamenskux

Недавно Настя Каменских в образе мексиканки впечатлила фигурой в полупрозрачном платье с вышивкой. Певица позировала для журнала Viva в изумительном наряде с вышивкой в одном из самых красивых районов столицы Мексики – Койоакан.

Настя Каменских в Мехико / Фото: instagram.com/kamenskux

Смотрите эксклюзивное интервью с Настей Каменских:

Ранее мы писали, что Настю Каменских на новых фото сравнили с Моникой Беллуччи.