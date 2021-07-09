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Настя Каменских поделилась фото из ванной, на котором прикрылась одной лишь пеной

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
9 июля, 18:04
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Обнаженная NK сделала снимок в ванне, прикрыв пикантные места пеной. Фолловерам певица призналась, что очень тяжело переносит это лето
Настя Каменских показала фото в ванне
Настя Каменских показала фото в ванне / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских, которая накануне в горячем образе выступила на фестивале Atlas Weekend, поделилась с подписчиками неожиданным фото. Певица сделала снимок в ванне, прикрыв интимные места пеной.

В посте, опубликованном в Instagram-профиле NK, она пожаловалась на плохое самочувствие из-за жары. (Как мы ее понимаем!) Чтобы как-то спастись от высоких температур, Настя соорудила облако из пены у себя на голове.

Настя Каменских пожаловалась подписчикам на лето
Фото: instagram.com/kamenskux

Я всегда очень любила лето! И всегда с нетерпением ждала наступление этой поры! Да, когда жарко, сложнее работать и функционировать на все. Тем не менее, это прекрасный период легких платьев, романтики, моря, отпуска, ягод, фруктов и красивых фото! Но в этом году, мой организм совсем не хочет воспринимать это пекло. На сцену хочется выходить в купальнике голова вареная, пульс учащенный, темп замедленный, – рассказала поклонникам Каменских.

В комментариях фолловеры Насти поделились мнением и интересными мыслями о лете:

  • "Раньше я любил лето, но потом понял, что лето может быть в любое время года, были бы деньги..."
  • "Мне кажется, так жарко, как этим летом, не было еще никогда"
  • "С детства не люблю лето"

Скриншот: instagram.com/kamenskux

Недавно Настя Каменских в образе мексиканки впечатлила фигурой в полупрозрачном платье с вышивкой. Певица позировала для журнала Viva в изумительном наряде с вышивкой в одном из самых красивых районов столицы Мексики – Койоакан.

Настя Каменских в Мехико
Настя Каменских в Мехико / Фото: instagram.com/kamenskux

Смотрите эксклюзивное интервью с Настей Каменских:

Ранее мы писали, что Настю Каменских на новых фото сравнили с Моникой Беллуччи.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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