Надя Дорофеева в шортах и шлепанцах Gucci за 16 тыс. гривен сразила фанов длинными ногами (фото)

Певица продолжает демонстрировать поклонникам свои стильные наряды и в этот раз подобрала образ в светлых оттенках

Надя Дорофеева в шлепанцах Gucci / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Певица Надя Дорофеева, которая ранее разбила два BMW ради одного клипа, очаровала поклонников своими длинными ногами, демонстрируя трендовый летний наряд. В жаркую погоду артистка надела легкий молочный комплект от люксового бренда, дополнив наряд шлепанцами и панамкой.

На фото, которые появились в Instagram-аккаунте Нади Дорофеевой, она позирует в полупрозрачной рубашке оверсайз от бренда Acne Studios, который любят многие знаменитости. Идеальную комбинацию рубашке составили атласные шортики такого же оттенка, панамка от Jacquemus и сланцы от Gucci за 450 евро (около 16 тысяч гривен).





Шлепанцы Нади Дорофеевой стоят 450 евро (около 16 тысяч гривен) / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Напоминаю себе и тебе не слить очередное лето", – подписала фотографии певица, напомнив поклонникам даты своих концертов в Украине.

Уже в июле артистка отправится в тур с сольными концертами, в конце которого выступит в Киеве на популярном фестивале Atlas Weekend.

В комментариях бурно отреагировали на стильный наряд и фигуру Нади Дорофеевой.

"Как всегда божественная"

"Вау, нереальная"

"От твоих фоток такой вайб"

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Смотрите интервью с Надей Дорофеевой, в котором она рассказала о начале своей сольной карьеры и провела тур по своему дому:

Напомним, что ранее певица показала стринги-скорпионы за 1000 грн от украинского бренда.

Недавно Надя Дорофеева выпустила клип, который оказался очень похож на музыкальное видео Sia – Chandelier с танцующей девочкой.