Начало Петрова поста: добрые поздравления, открытки и картинки

Отправляйте красивые картинки, поздравления и стихи с началом Петрова поста 28 июня близким и друзьям

С началом Петрова поста: картинки, открытки, стихи и поздравления / Фото: pozdrawlyai.ru

Сегодня, 28 июня, кроме праздника Дня Конституции Украины, начался летний Петров пост-2021. Всем, кто придерживается поста, желаем здоровья, веры, надежды, вдохновения и выдержки. Life Сегодня подготовили для вас красивые поздравления и милые картинки с началом Петрова поста.

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Лучшие открытки и пожелания с началом Петрова поста в стихах

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Сегодня начало Петрова поста,

Я с этим тебя поздравляю,

Пусть пища, хоть будет постна и проста,

Я бодрости духа желаю.

Пусть в доме твоем счастье, радость живут,

Все будет в порядке, по чести,

Согласие будет, тепло и уют

С удачей, везением вместе!

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Поздравления с началом Апостольского поста в стихах

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Пост Апостольский – особый день,

Святой, великий праздник,

Сегодня очищается душа,

И забываются ненастья.



Сегодня пожелаю всех небесных благ,

Пускай Святые дом оберегают,

И на пути не ведай ты преград,

Добро тебя пусть защищает.

Поздравления с началом Петрова поста / Фото: pozdrawlyai.ru

Петров пост: эффектные поздравления в прозе

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Петров пост – это время подумать, время осознать, что значит быть верующим, быть христианином. Пусть же этот Апостольский пост даст каждому из нас понимание настоящих духовных ценностей и знание о том, что избранный путь верен. Желаем соблюсти пост до самого его окончания.

Поздравления с началом Петрова поста / Фото: pozdrawlyai.ru

Короткое поздравление с началом Петрова поста-2021

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Строгий пост – душе подмога.

Петр и Павел, помогите,

Веру в истинного Бога

В нас вы, грешных, укрепите.

В этот пост молиться будем,

Чтобы чудо нам явилось –

Христианам, добрым людям

Царство Бога приоткрылось.

Поздравления с началом Петрова поста / Фото: pozdrawlyai.ru

Добрые пожелания в день начала Апостольского поста своими словами

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Попросите у Господа прощения за все свои прегрешения. Пусть святые Петр и Павел вам помогут. Пусть душа ваша очистится к великому празднику – дню апостолов Петра и Павла, большому событию для всех христиан, когда церковь будет воспевать твердость Петра и разум Павла.

Поздравления с началом Петрова поста / Фото: pozdrawlyai.ru

Начало Петрова поста: пожелания родным и близким

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Ради Павла и Петра

Пост нести пусть воли хватит,

Чтобы больше дать добра

И вселенской благодати.



Злые помыслы, грехи

Пусть по ветру разлетятся,

Сразу станут дни легки,

Чтобы ими наслаждаться!

Поздравления с началом Петрова поста / Фото: Pexels

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