На Западной Украине сжигали чучело Сердючки: продюсер Андрея Данилко вспомнил об участии в Евровидении

Продюсер Юрий Никитин рассказал, как в Украине и России отреагировали на участие Андрея Данилко в международном конкурсе

Юрий Никитин вспомнил о Сердючке на "Евровидении" / Фото: Сегодня

Украинский музыкальный продюсер Юрий Никитин вспомнил, как на Западной Украине "сжигали чучело Верки Сердючки" (сценический образ Андрея Данилко) из-за ее участия в международном конкурсе Евровидение, а российское телевидение, в свою очередь, жестко прошлось по ней из-за фразы "Лаша Тумбай" в конкурсной песне – Dancing Lasha Tumbai (многим слышалось "Russia goodbye" – в переводе с английского "Россия, прощай").

Об этом Никитин рассказал в большом интервью журналисту Дмитрию Гордону. Видео опубликовано на YouTube-канале В гостях у Гордона.

"Когда мы ехали на Евровидение, были шествия протестов в Украине, – рассказывает продюсер. – Западная Украина… там сжигали чучело Сердючки: "Как это можно допустить?", "Это позор, ганьба". Когда мы приехала, все тоже самое началось в России. Это была двойная петля, из которой будто бы выхода не было. И здесь плохой, и там плохой".

По словам Юрия Никитина, сейчас они бы сделали все иначе.

"Нам опосля приходят какие-то светлые мысли, – продолжает он. – Сейчас бы спели иначе все, да. Все было бы по-другому, возможно. Но тогда ситуация была такой… Она сильно ударила по Андрею. Он не мог справиться с несправедливостью. Сначала хотел все комментировать, а потом сказал, что вообще ничего не будет говорить".

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К слову, Юрий Никитин родился в 1967 году в Киеве. С отличием окончил киевское швейное профтехучилище по специальности "портной верхней мужской одежды". Высшее образование не получил, однако "с 1986 года учится в университете культуры".

В 1999 году появилась продюсерская компания Mamamusic, которую Никитин возглавляет до сих пор. В разные годы продюсировал Ирину Билык, группы "Авиатор", "НеАнгелы", Nikita, сейчас обеспечивает менеджмент Андрея Данилко (Верки Сердючки) и занимается продюсированием группы Kazka.

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Напомним, ранее Андрея Данилко и Инну Белоконь, которая выступает с артистом в образе мамы Верки Сердючки, заметили возле могилы известного украинского режиссера – Романа Виктюка.