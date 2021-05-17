Мужчина столкнулся с четырехметровой акулой и сделал самое жуткое фото в своей жизни

Хищница была настолько близко от мужчины, что даже широкоугольный объектив не смог запечатлеть ее полностью — только ряды острых зубов

/ Фото: .instagram.com/captainjohnmoore

Американский дайвер Джош Мур на побережье Флориды, недалеко от городка Джупитер (США), максимально близко столкнулся с огромной акулой. Хищница была настолько близко, что даже широкоугольный объектив не смог запечатлеть ее полностью – только ряды острых зубов.

Джош, занимающийся подводной фотографией, кинул кусок рыбы акуле на последнем месяце беременности. Она так засуетилась что, не заметив мужчину, ринулась в его сторону.

Фото: John Moore | Instagram

"Она явно была там самой главной и потом еще не раз подплывала ко мне, пока я не поднялся на поверхность", – рассказывает Джош Мур на своей странице в Instagram.

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Фото: John Moore | Instagram

Встреча с акулой для Мура закончилась хорошо, а ведь все могло сложиться трагично – тупорылые акулы считаются самыми опасными в мире из-за их агрессивного характера и впечатляющей массы. Вес некоторых особей достигает 250 кг, а длина колеблется от двух до четырех метров.

Фото: John Moore | Instagram

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Напомним, ранее рыбак из Австралии Джош Хатчинс стал жертвой нападения агрессивной акулы.