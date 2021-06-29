Муж, я так скучала: Настя Каменских трогательно обратилась к Потапу

У певицы плотный график выступлений, а совсем недавно она и вовсе снимала собственное реалити в Мексике, куда поехала без супруга

Настя Каменских трогательно обратилась к Потапу / Фото: instagram.com/kamenskux

Певица Настя Каменских, которая ранее призналась, чем заканчиваются их с Потапом ссоры, написала своему мужу очень милое послание. Причиной тому стало большое количество работы из-за которой, пара реже стала видеться. Об этом певица написала в Instagram трогательный пост.

"Муж, я так скучала мы так редко стали видеться из-за съемок и концертов… и с одной стороны работа — это прекрасно, но мне тебя очень не хватает", – написала певица под снимком, где Потам ее обнимает.

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У Каменских плотный график выступлений, а совсем недавно она и вовсе снимала собственное реалити в Мексике, куда поехала без супруга. Потап также не сидит без работы и ездит на концерты с группой Мозги.

Поклонники под снимком Каменских стали обсуждать пару и писать, что ее признание очень милое: "Милашки", "Милота", "Какая красивая пара".

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/ Фото: скриншот

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Ранее Настя Каменских снялась в стильной и соблазнительной фотосесии. На снимках Настя позирует в черном боди с длинным рукавом и интересным вырезом, а также в стильном брючном костюме, надетом на голое тело.