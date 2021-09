Мумий Тролль "разорвали" сцену на концерте в Киеве: как это было (репортаж) / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Когда состоялся концерт и где?

Российская группа "Мумий Тролль" выступила 8 сентября в загородном комплексе под Киевом – NAVY. Гостей мероприятия перед началом концерта встретили приветливо, угощая бесплатной 37 градусной настойкой.

Прайс на входной билет стартовал от 1000 до 12500 гривен. Максимальная цена была на VIP-места. Но некоторые владельцы премиальных билетов в конце концерта переместились в фан-зону без белых диванов, которая стоила в 12 раз дешевле, а заряжала атмосферой больше.

VIP-места для гостей / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Какая была атмосфера на концерте?

Драйвовая и зажигательная! Несмотря на то что "Мумий Тролль" появились на сцене не в обещанную 19:00 (как указано в афише), а в 20.50. Но 2 часа ожидания не огорчило поклонников. За это время они еще больше "загорелись" и радушно встретили артистов аплодисментами.

Группа "Мумий Тролль" выступила на концерте в Киеве 8 сентября / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Рады прощаться с летом вместе, – с таких слов начал концерт лидер группы Илья Лагутенко.

Дебютную песню, которую исполнил "Мумий Тролль" на сцене была "Ранетка". Не обошлось и без других популярных хитов с альбомов, которые поклонники подпевали без остановки. А их собралось сотни – сами посмотрите!

Сотни гостей посетили концерт группы "Мумий Тролль" / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Атмосферу дополнил Илья Лагутенко своим луком с тематической полосатой водолазкой. Она напомнила тельняшку, которая есть фирменной для стиля группы не только в одежде, но и в тематике песен.

Илья Лагутенко одел полосатую водолазку / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Под конец концерта лидер группы изменил свой образ, но тоже не обошлось без фирменных полосатых вещей. Вместо водолазки он выбрал футболку. Поклонники также позаботились о полосатом "прикиде", но об этом дальше.

Илья Лагутенко одел футболку с полосатым принтом / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Кто пришел поддержать группу?

Концерт посетили люди, которые росли на песнях "Владивосток 2000", "Утекай", "Дельфины", "Невеста" и других треках. Словом, если бы Илья Лагутенко дал возможность публике выполнить хотя бы одну из песен самостоятельно, то он бы не разочаровался в услышанном.

Сотни гостей посетили концерт группы "Мумий Тролль" / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Сотни гостей посетили концерт группы "Мумий Тролль" / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

И, конечно, их выдавало не только знание слов из песен, но и полосатый дресс-код. Потому что некоторые поклонники группы надели тельняшки, которые были необязательными (как вы могли подумать). Но согласитесь, прекрасно дополнили общую атмосферу. Ведь тельняшки сразу намекают на концерт, который собирались посетить гости мероприятия.

Поклонница группы оделась тематически / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

И без звезд не обошлось. Мы встретили шоумена Анатолия Анатолича, который пришел на мероприятие в худи кислотного цвета от Balenciaga. Узнали? Леся Никитюк также посетила концерт, но ее визит завершился неприятным инцидентом, о котором мы рассказывали в предыдущем материале: ее толкнула и обозвала незнакомка.

Анатолий Анатолич пришел на концерт в худи от Balenciaga / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Слушателями также было подрастающее поколение, которое пришло на концерт с родителями. И как мы увидели ребята сразу оценили творчество "Мумий Тролля".

Дети оценили концерт группы / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Люди, которые не попали на концерт, смотрели его через видеозвонок благодаря своим друзьям.

Концерт группы "Мумий Тролль" смотрели онлайн / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

А те, кто попал – не терял шанс и проявлял внимание цветами для лидера группы.

Поклонники группы "Мумий Тролль" дарили цветы / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

К слову, нам запретили делать фото во время выступления на телефон в зоне, где разрешено находиться представителям СМИ. Мол, что Илья Лагутенко против фотосессий "телефонного формата". Напомним, что в 2019-м для Селены Гомес сняли клип "Lose You To Love Me" на IPhone

Группа "разорвала" сцену популярными треками, поэтому поклонники были в восторге. Но они все же хотели большего!

Чего, спросите вы? Некоторые ждали выхода Ивана Дорна во время песни "Карнавала. нет". Ведь 4 августа на концерте в Киеве, к группе во время выполнения этого трека присоединился украинский артист.

И, конечно, после прощания группы с поклонниками те все же надеялись, что "Мумий Тролль" вернуться на сцену и споют на бис. Но нет, продолжение концерта не было, а гости несколько минут наивно ожидали звезд под сценой.

Поклонники "Мумий Тролль" ожидали выхода группы на бис / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

