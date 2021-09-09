Мумій Тролль “розірвали” сцену на концерті у Києві: як це було (репортаж) / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні
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Коли відбувся концерт і де?
Російський гурт "Мумій Тролль" виступив 8 вересня в заміському комплексі неподалік Києва – NAVY. Гостей заходу перед початком дійства зустріли привітно, пригощаючи безоплатно 37 градусною настоянкою.
Прайс на вхідний квиток стартував від 1000 до 12500 гривень. Максимальна ціна була на VIP-місця. Але деякі власники преміальних квитків під кінець концерту перемістилися у фан-зону без білих диванів, яка коштувала в 12 раз дешевше, а заряджала атмосферою врази більше.
Яка була атмосфера на концерті?
Драйвова та запальна! Попри на те, що "Мумій Тролль" з’явилися на сцені не в обіцяній 19:00 (як зазначено в афіші), а в 20.50. Але дві години очікування не засмутили шанувальників. За цей час вони ще більше "загорілися" та радо зустріли артистів з оплесками.
Раді прощатися з літом разом, – з таких слів розпочав концерт лідер гурту Ілля Лагутенко.
Дебютну пісню, яку виконав "Мумій Тролль" на сцені була "Ранетка". Не обійшлося й без інших найпопулярніших хітів з альбомів, які шанувальники підспівували без зупину. А їх зібралося сотні – самі погляньте!
Атмосферу доповнив Ілля Лагутенко своїм луком з тематичною смугастою водолазкою. Вона нагадала тільник (з рос. – тельняшка), який є фірмовим для стилю гурту не лише в одязі, а й в тематиці пісень.
Під кінець концерту лідер гурту змінив свій образ, але теж не обійшлося без фірмових смугастих речей. Замість водолазки, він обрав футболку. Шанувальники також потурбувалися про смугастий "прикид", але про це далі.
Хто прийшов підтримати гурт?
Концерт відвідали люди, які росли на піснях "Владивосток 2000", "Утекай", "Дельфины", "Невеста" та інших треках. Словом, якби Ілля Лагутенко дав можливість публіці виконати хоча б одну з пісень самостійно, то він б не розчарувався в почутому.
І, звісно, їх видавало не лише знання слів із пісень, а й смугастий дрес-код. Бо деякі шанувальники гурту одягли тільники, які були необов'язковими (як ви могли подумати). Але погодьтеся, що чудово доповнили загальну атмосферу. Бо тільники одразу натякають на концерт, який збиралися відвідати гості заходу.
І без зірок не обійшлося. Ми зустріли шоу-мена Анатолія Анатоліча, який прийшов на захід в худі кислотного кольору від Balenciaga. Впізнали? Леся Нікітюк також завітала на концерт, але її перебування завершилось неприємним інцидентом про який ми розповідали в попередньому матеріалі: її штовхнула та обізвала незнайомка.
Слухачами також було підростаюче покоління, яке завітало на концерт з батьками. І, як ми побачили, діти одразу оцінили творчість "Мумій Тролля".
Люди, які не потрапили на захід, дивилися його через відеодзвінок завдяки своїм друзям.
А ті, хто потрапив – не втрачав шанс та проявляв увагу квітами для лідера гурту.
До слова, нам заборонили робити фото під час виступу на телефон у зоні, де дозволено перебувати представникам ЗМІ. Мовляв, що Ілля Лагутенко проти фотосесій "телефонного формату". Нагадаємо, що в 2019-му для Селени Гомес зняли кліп "Lose You To Love Me" на IPhone
Гурт "розірвав" сцену популярними треками, тож шанувальники були в екстазі. Але вони все ж хотіли більшого!
Чого, запитаєте ви? Деякі чекали на вихід Івана Дорна під час пісні "Карнавала. нет". Бо 4 серпня на концерті в Києві, до гурту під час виконання цього треку приєднався український артист.
І, звісно, після прощання гурту з шанувальниками ті все ж сподівалися, що "Мумій Тролль" повернеться на сцену та заспіває на біс. Але ні, продовження концерту не було, а гості декілька хвилин наївно очікували на зірок під сценою.
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