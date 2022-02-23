Можно ли гулять ребенку с температурой 37 градусов – ответил доктор Комаровский

Гулять ребенку с температурой 37 градусов при простуде, если он хорошо себя чувствует, можно, рекомендует доктор Комаровский / Фото: freepik.com, Коллаж: Сегодня
Сегодня мы куда более серьезно относимся к своему здоровью и самочувствию детей. Поэтому повышение температуры у ребенка заставляет задуматься: можно ли ему пойти погулять или лучше посидеть дома. Доктор Комаровский рассказал в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина", есть ли повод для беспокойства и как поступают родители в европейских странах.
Когда у ребенка легкая форма ОРВИ и температура 37,5-38 градусов, почему ему нельзя идти на прогулку? – уточнил Евгений Комаровский, когда узнал об опасениях многих родителей.
По словам кандидата медицинских наук, если температура выше нормы, тогда ребенку не надо активно бегать и прыгать. Ведь активные физические нагрузки приводят к тому, что организм вырабатывает больше тепла.
Но если ребенок нормально себя чувствует, почему ему противопоказан свежий воздух? Наоборот, когда малыш двигается, он делает глубокие вдохи, откашливает мокроту, очищаются его легкие.
Прогулки на свежем воздухе – один из способов приблизить выздоровление, – сказал Евгений Комаровский в программе "Ранок з Україною". – Поэтому неудивительно, что практически во всей Европе легкая форма ОРВИ не является противопоказанием для прогулки. В европейских странах дети с температурой до 38,5 совершенно спокойно ходят даже в детсад.
Врач-педиатр высшей категории добавил, что уже доказано, если дети остаются активными при температуре до 38 градусов, то прогулки не заканчиваются тем, что ребенок попадает в больницу или появляется какое-либо осложнение. Наоборот, он быстрее выздоравливает. Поэтому прогулки надо воспринимать как способ лечения ОРВИ.
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