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Можно ли лечить ковид антибиотиками – ответ доктора Комаровского

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Евгений Комаровский Евгений Комаровский Доктор
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17 февраля, 06:00
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Лечение ковида антибиотиками обосновано, если болезнь осложнилась бактериальной инфекцией, отмечает Евгений Комаровский. Вирусные болезни антибиотиками не лечат

Стоит ли лечить ковид антибиотиками, которые прописал доктор, потому что развилась пневмония? И, если не стоит, то как лучше поступить в данном случае: на этот вопрос и другие вопросы зрителей кандидат медицинских наук Евгений Комаровский ответил в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

Воспаление легких (пневмония) может быть вирусным, а может – бактериальным, – говорит доктор Комаровский. – И врачи обладают методологией, как отличить один тип инфекции от другого. Если это бактериальное воспаление легких, которое возникло как осложнение коронавируса, то его надо лечить антибиотиками.

Если именно бактериального воспаления нет, отмечает популярный педиатр, то тогда антибактериальные препараты противопоказаны. Но сказать заочно, нужны или нет в той или иной ситуации антибиотики – невозможно.

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Чтобы назначить антибактериальную терапию, пациенту предварительно могут назначить и провести дополнительное обследование, – говорит Евгений Комаровский. – Кроме того, поводом для применения антибиотиков должны быть определенные симптомы у пациента.

И врачей учат, как отличать вирусную пневмонию от бактериальной и нужно ли назначать антибиотики, отметил популярный педиатр – на то они и врачи. Поэтому лечение антибиотиками следует проводить только по назначению врача.

Врачей учат, как отличать вирусную пневмонию от бактериальной, когда нужно назначать антибиотики и как их принимать пациенту
Врачей учат, как отличать вирусную пневмонию от бактериальной, когда нужно назначать антибиотики и как их принимать пациенту / Фото: freepik.com

Также ранее мы писали, почему самолечение коронавируса допустимо и когда его стоит немедленно прекратить, читайте "Когда вызывать скорую при ковиде и ОРВИ".

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Еще вам интересно будет узнать, как заподозрить, что заразились именно омикроном, читайте "Доктор Комаровский назвал два главных симптома омикрона и посоветовал лечение".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Евгений Комаровский
Евгений Комаровский Доктор

Детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей. Идеология осознанного родительства, родительства как счастья, а не как подвига — это и есть стратегическая основа деятельности доктора Комаровского.

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