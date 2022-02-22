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Можно ли давать козье молоко детям – ответ доктора Комаровского

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Евгений Комаровский Евгений Комаровский Доктор
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22 февраля, 06:00
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Евгений Комаровский развеял популярный миф о пользе козьего молока для детей. На самом деле принципиальной разницы между козьим и коровьим молоком нет
Можно ли давать козье молоко детям? Евгений Комаровский считает, что до года детям молоко вообще не полезно
Можно ли давать козье молоко детям? Евгений Комаровский считает, что до года детям молоко вообще не полезно / Фото: freepik.com, Коллаж: Сегодня

Существует ошибочное мнение, что козье молоко намного полезнее, чем коровье. Поэтому родители стараются покупать для своего ребенка именно этот продукт. Доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" рассказал, в чем отличие, и как он относится к козьему молоку.

По словам Евгения Комаровского, у многих мам и бабушек уже много лет существует ложное представление о том, что козье молоко намного полезнее и очень отличается по своим свойствам от коровьего. На самом деле принципиальной разницы между ними нет.

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Козье молоко настолько же полезно для организма ребенка, насколько полезно коровье молоко, – сказал кандидат медицинских наук в программе "Ранок з Україною".

Евгений Комаровский объяснил, что существует разница именно при вскармливании детей первого года жизни.

Сегодня детям в первый год жизни не дают ни козье, ни коровье молоко, а более старшим, если нет непереносимости, любое из них полезно
Сегодня детям в первый год жизни не дают ни козье, ни коровье молоко, а более старшим, если нет непереносимости, любое из них полезно / Фото: istockphoto.com

По некоторым данным, эти разновидности молока створаживаются по-разному. Коровье молоко сворачивается в виде крупного комка, а козье – в виде мелких шариков, – сказал врач-педиатр высшей категории в интервью для канала "Украина". – Именно с этим связаны легенды о нереальной полезности козьего молока.

Например, если у мамы нет молока, ребенку пытаются дать коровье. Но так как оно створаживается в виде большого комка, малыш срыгивает. Тогда родители дают ему козье, и кроха перестает срыгивать. Поэтому люди делают неправильный вывод: коровье молоко не усваивается.

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Сегодня детям в первый год жизни не дают ни козье, ни коровье молоко. А если ребенок старше года и у него нет склонности к срыгиванию, то разницы, какое молоко он пьет, нет, – сказал Евгений Комаровский. – Я одинаково хорошо отношусь и к коровьему, и к козьему молоку.

Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на канале "Украина".

Также мы ранее писали о новом тренде – картофельном молоке. Читайте "Картофельное молоко – что это, новый суперфуд или просто тренд".

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А еще интересно будет узнать, насколько молоко вообще полезно и для кого, читайте: "Действительно ли детям и взрослым нужно пить молоко".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Евгений Комаровский
Евгений Комаровский Доктор

Детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей. Идеология осознанного родительства, родительства как счастья, а не как подвига — это и есть стратегическая основа деятельности доктора Комаровского.

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