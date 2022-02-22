Молодой и горячий: 17-летний сын Дэвида и Виктории Бекхэм снялся в дерзкой фотосессии

Круз Бекхэм снялся для журнала и дал откровенное интервью / Фото: i-D

Недавно мы показывали новую фотосессию Зои Кравиц, актрисы и дочери легендарного Ленни Кравица. А сегодня поговорим об еще одном ребенке звездных родителей — сын Дэвида и Виктории Бекхэм грандиозно отпраздновал свое 17-летие, появившись на обложке журнала, пишет Daily Mail.

Круз Бекхэм дебютировал как модель, снявшись i-D в эпатажном образе с ярко-розовыми волосами и множеством украшений на пальцах, шее, ушах и даже зубах. Сын звездной пары позировал с голым торсом в белых боксерах и в широких брюках.

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17-летний сын Дэвида и Виктории Бекхэм снялся в дерзкой фотосессии / Фото: i-D

Также знаменитый наследник поделился планами на будущее. Парень планирует пойти путем мамы, Виктории Бекхэм, которая в свое время была участницей культовой группы Spice Girls. На данном этапе своей жизни Круз работает с музыкантом Poo Bear, который записывал треки с Джастином Бибером и Usher.

Мы просто были в студии несколько раз и вместе написали несколько песен.

— рассказал Круз.

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17-летний сын Дэвида и Виктории Бекхэм снялся в дерзкой фотосессии / Фото: i-D

Также парень признался, что ранее думал, что свяжет свою жизнь с футболом, как и его отец. И в какой-то период даже выступал за молодежную команду "Арсенала", но осознал, что музыка его интересует больше.

17-летний сын Дэвида и Виктории Бекхэм снялся в дерзкой фотосессии / Фото: i-D

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17-летний сын Дэвида и Виктории Бекхэм снялся в дерзкой фотосессии / Фото: i-D

17-летний сын Дэвида и Виктории Бекхэм снялся в дерзкой фотосессии / Фото: i-D

17-летний сын Дэвида и Виктории Бекхэм снялся в дерзкой фотосессии / Фото: i-D

17-летний сын Дэвида и Виктории Бекхэм снялся в дерзкой фотосессии / Фото: i-D

Напомним, что Кортни Кокс украсила обложку журнала и откровенно рассказала о бьюти-процедурах.

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