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Зендая снялась в вещах Valentino, за которые мы готовы умереть

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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18 февраля, 11:18
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Актриса позировала для фотографов Марселя Рева и Скотта Сакамото в кампейне бренда, олицетворяя дух шумного мегаполиса
Зендая стала лицом новой весенней кампании Valentino
Зендая стала лицом новой весенней кампании Valentino / Фото: Valentino

За одной из самых популярных молодых актрис современности Зендаей давно твердо закрепилось звание самой стильной селебрити. Неудивительно, что знаменитость стала героиней новой кампании Valentino.

Она умеет удивлять публику не только убедительной игрой на экране, но и своими смелыми образами, что не раз доказывала на красных дорожках. 25-летняя звезда сериала "Эйфория" и "Человека-паука: Нет пути домой" экспериментирует с винтажными моделям легендарных дизайнеров и комбинирует между собой смелые сочетания оттенков.

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Итальянский модный дом Valentino не впервые привлекает звезду к сотрудничеству. А в декабре 2020 года она стала официальным лицом бренда.

Так Зендая стала звездой весенней кампании Rendez-Vous. Ролик сняли на студии Warner Bros. в Лос-Анджелесе фотографы Марсель Рев и Скотт Сакамото. Дикая красотка вырывается из фотостудии в кричащий мегаполис, идеально передавая атмосферу шумного города. Саундтреком видео стала песня Crystalised группы The XX.

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Это важное место, где сообщество кампании работает, общается с вами и делится моментами из жизни. В непрерывном процессе производства и создания все художники являются актерами кампании и в то же время зрителями, включая Пьерпаоло Пиччоли вместе со стилистом Лоу Роучем.

сказано в пресс-релизе Valentino.

Зендая стала лицом новой весенней кампании Valentino
Зендая стала лицом новой весенней кампании Valentino / Фото: Valentino

Зендая стала лицом новой весенней кампании Valentino
Зендая стала лицом новой весенней кампании Valentino / Фото: Valentino

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Зендая стала лицом новой весенней кампании Valentino
Зендая стала лицом новой весенней кампании Valentino / Фото: Valentino

Зендая стала лицом новой весенней кампании Valentino
Зендая стала лицом новой весенней кампании Valentino / Фото: Valentino

Ранее креативный директор Valentino рассказывал, почему они так любят работать с Зендаей:

Я выбрал ее за все то, что она представляет. В этом сила моды и в этом сила людей. Я думаю, что очень важно передать важные послания через личность человека, и Зендая прекрасно представляет ценности, которые я хочу, чтобы отстаивал Valentino, такие как равенство и инклюзивность.

В своем Instagram красотка также поделилась стильной фотосессией в малиновом мини-платье, высоких сандалях-гладиаторах на завязках и небольшой сумочкой с золотой пряжкой. Длинные волосы развевались волнами, а от фигуры было невозможно оторвать взгляд.

Зендая стала лицом новой весенней кампании Valentino
Зендая стала лицом новой весенней кампании Valentino / Фото: Valentino

Зендая стала лицом новой весенней кампании Valentino
Зендая стала лицом новой весенней кампании Valentino / Фото: Valentino

Зендая стала лицом новой весенней кампании Valentino
Зендая стала лицом новой весенней кампании Valentino / Фото: Valentino

Зендая стала лицом новой весенней кампании Valentino
Зендая стала лицом новой весенней кампании Valentino / Фото: Valentino

Напомним, что ранее Valentino заказали рекламу у кота Степана.

Также смотрите, чем запомнился самый красивый показ Valentino в Париже. Пьерпаоло Пиччоли пригласил статусных клиенток и близких подруг принять участие в показе бренда.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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