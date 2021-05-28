Модный тест: угадайте фильм по культовым образам героев

Большинство трендов задают Instagram-блогеры и селебрити. Но есть еще один неиссякаемый источник фэшн-вдохновения — кино. Некоторые легендарные образы врезаются в память настолько сильно, что фильм легко узнать с одного кадра.

В прошлый раз вы угадывали знаменитостей по нарядам, а сегодня предлагаем взглянуть на героинь кинематографа. Часть образов уже вошла в историю, а о других начали говорить не так давно. Проверим, внимательный вы зритель или не очень.

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Также попробуйте определить, какая вещь на фото — дизайнерская или с рынка.