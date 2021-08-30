Модний тест: вгадайте фільм за культовими образами героїв

Вгадайте фільм за культовими образами героїв

Більшість трендів задають Instagram-блогери і знаменитості. Але є ще одне невичерпне джерело фешн-натхнення – кіно. Деякі легендарні образи врізаються в пам'ять настільки сильно, що фільм легко впізнати з одного кадру.

Минулого разу ви вгадували знаменитостей за вбранням, а сьогодні пропонуємо поглянути на героїнь кінематографу. Частина образів уже увійшла в історію, а про інших почали говорити не так давно. Перевіримо, уважний ви глядач або ж не дуже.

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Також спробуйте визначити, яка річ на фото – дизайнерська або з ринку.