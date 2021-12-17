Мода, что ты делаешь: Nike выпустили бутсы на каблуке – их быстро раскупают

Nike выпустил бутсы на каблуке / Фото: Коллаж: Сегодня

Футбольные бутсы Nike 1992 года были модернизированы ветераном моды Рей Кавакубо, которая никогда не уклоняется от создания чего-то смелого для своих коллекций. А теперь, после показа "Пейзаж теней" сезона Осень / Зима 2021, наступил самый странный момент коллекции – премьера COMME des GARÇONS x Nike (NYSE: NKE -0,72%). Но это не совсем футбольные бутсы, как можно было бы подумать. Также вас заинтересуют Мюли Givenchy, как у бабушки, стоимостью 23 тыс. грн.

В то время как гладкая стеганая кожа кажется украшенной стратегической строчкой, чтобы придать носку типичную эстетику футбольных бутс, внезапно на пятке вырастает довольно немаленький каблук, сделанный из износостойкого блестящего черно-белого пластика, как на футбольных бутсах.

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Nike выпустил бутсы на каблуке / Фото: Nike

Nike выпустил бутсы на каблуке / Фото: Nike

Эта пара, вызывающая разногласия, сочетает в себе классические элементы футбольных бутс: от набивной галочки Nike на медиальной и боковой средних панелях – до щиколотки с логотипом Nike, на которой вы найдете глубокое тиснение Nike на коже. Фирменный язычок украшен плоскими вощеными шнурками премиум-класса соответствующего цвета.

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Nike выпустил бутсы на каблуке / Фото: Nike

Nike выпустил бутсы на каблуке / Фото: Nike

Пара Nike Premier от COMME des GARÇONS продается по цене 633 дол. США (17,3 тыс. грн) и, к тому же, быстро раскупается на сайте Dover Street Market в Лондоне. Обувь также будет доступна в магазинах по всему миру.

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