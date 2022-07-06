Как вернуться в рабочий режим, если совсем нет сил – советы психолога

Как снова начать работать? Где взять силы, мотивацию, энергию, чтобы вновь вернуться в прежний режим? Возможно ли к нему вернуться? Разбираемся с психологом

Как адаптироваться к новым реалиям / Фото: Коллаж: Сегодня

После 24-го февраля жизни многих украинцев кардинально изменились. Людям пришлось покинуть свои дома, в переехать к близким, искать убежище заграницей. Когда мы нашли сравнительную безопасность, встал следующий вопрос – заработок денег. Счастливчики вернулись на прежние рабочие места, а многим пришлось искать новую работу.

Сейчас наша психика переживает не лучшие времена. Адаптация ко всему ужасу, который происходит, принятие, отрицание, боль и слезы. Как же в этом потоке найти в себе силы и продолжать работать? Утром мы еле встаем с постели, хочется уехать далеко и не думать, не читать, а просто лежать. Психолог Тамара Добудогло дала несколько дельных советов.

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Если у вас сохранилось рабочее место и у вас есть возможность вернуться и снова заниматься делом, разработайте комфортный план, – отметила эксперт.

План возвращения к рабочему режиму:

разделение задач;

перерывы;

отдых;

режим сна и еды (потому что это забота о ресурсах);

планировать что-то одно на день. Таким образом ваши ресурсы будут распределены равномерно между нагрузками. Не "разрывайте" себя на части.

Также психолог объяснила, что работать на полную силу сейчас не удастся никому. Просто наши ресурсы исчерпаны и изнеможены. Наш мозг работает уже не так быстро, постоянный стресс и страх снизили продуктивность. Вы заметите, что вы успеваете делать намного меньше дел, чем делали ранее.

Главное – не ждите от себя привычной продуктивности. Потому что это иллюзия, – отметила психолог.

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