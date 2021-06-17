Меган Маркл обидела беременную внучку Елизаветы II. В королевской семье новый скандал

В королевской семье новый скандал из-за имени дочери Меган Маркл и принца Гарри. Принцесса Беатрис планировала назвать свою дочь Лилибет

В королевской семье скандал из-за имени дочери Меган Маркл и принца Гарри / Фото: Getty Images

Скандалы вокруг имени дочери Меган Маркл и принц Гарри Лилибет Дианы Маунтбеттен-Виндзор не утихают. Не успели герцоги Сассекские решить конфликт с BBC, как стало стало известно о новом скандале в королевской семье. Оказывается внучка Елизаветы II, принцесса Беатрис, которая недавно объявила о своей беременности, хотела назвать свою дочь детскими прозвищем королевы – Лилибет. Об этом пишет New Idea.

"Меган украла имя моей дочери!" – заявила принцесса Беатрис.

Принцесса Беатрис хотела назвать дочь точно так же, как Меган Маркл назвала свою / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Отмечается, что принцесса Беатрис рассказала родным еще месяц назад, что хочет дочь назвать Лилибет – в честь любимой бабушки.

Внучка королевы считает, что после всех скандальных откровений Меган Маркл о королевской семье ей не стоило таким способом подчеркивать принадлежность своих детей ко двору.

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Напомним, Меган Маркл и принц Гарри собираются судиться с BBC из-за имени дочери. Ранее журналисты BBC выпустили материал о том, что герцоги Сассекские никогда не консультировались с Елизаветой II по поводу имени наследницы и без спроса назвали девочку прозвищем Ее Величества. Принц Гарри утверждает, что советовался с бабушкой по поводу имени дочери.

Отметим, после этого скандала Елизавета II разрешила нарушить строгое правило – "Никогда не жалуйся и ничего не объясняй". Теперь можно комментировать заявления, которые искажают высказывания и поступки высокопоставленных членов королевской семьи.

Из-за чего могут поссориться члены королевской семьи – смотрите сюжете:

Ранее мы рассказывали, что британцы против, чтобы Меган Маркл и принц Гарри крестили свою дочь в Лондоне.