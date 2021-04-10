Вас будет очень не хватать: Меган Маркл и принц Гарри отреагировали на смерть принца Филиппа

Вчера стало известно о смерти супруга Елизаветы II принца Филиппа, которому было 99 лет. Члены королевской семьи публично выразили свои соболезнования, кроме того, в Великобритании объявили 30-дневный траур.

Меган Маркл и принц Гарри также высказались о смерти герцога Эдинбургского. На сайте своего фонда Archwell супруги опубликовали сообщение.

Скриншот: archewell.com

"Его Королевское Высочество герцог Эдинбургский. 1921–2021. Спасибо за службу. Нам будет вас очень не хватать", – написали Меган и Гарри.

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Напомним, что герцоги Сассекские сейчас проживают в США и находится в ссоре с родственниками принца. Пока что неясно, прилетят ли они в Великобританию на похороны принца Филиппа. Вполне возможно, что приедет только Гарри, так как Маркл беременна вторым ребенком.

Напомним, ранее стало известно, как похоронят супруга Елизаветы II принца Филиппа.

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