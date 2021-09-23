Меган Фокс и Кортни Кардашьян в самой сексуальной рекламе белья (фото)

Меган Фокс и Кортни Кардашьян в рекламе SKIMS / Фото: instagram.com/skims/

Ким Кардашьян, образ которой повторила Леся Никитюк, провела новую рекламную кампанию собственного бренда нижнего белья SKIMS. Снимки были опубликованы в соцсетях, и это самое сексуальное, что мы сегодня видели.

/ Фото: instagram.com/skims/

Главными героинями кампейна стали Меган Фокс и сестра Ким – Кортни Кардашьян. Звезды примеряли нижнее белье из новой коллекции SKIMS Cotton.

Девушки позировали в эротичных комплектах, а также с оголенной грудью, прикрывая ее руками. Меган и Кортни ели вишни и красные яблоки, как будто намекая на сексуальные игры.

/ Фото: instagram.com/skims/

/ Фото: instagram.com/skims/

Фото из рекламной кампании бурно обсуждают в Сети.

Мне нравится, что SKIMS действительно понимают, что женщины хотят носить и что они хотят чувствовать себя сексуальными, уверенными и сильными. Мне понравилось участвовать в этой кампании с Кортни, нам было так весело сниматься вместе, – рассказала Меган в пресс-релизе.

/ Фото: instagram.com/skims/

В коллекции SKIMS Cotton вошли: бюстгальтеры пуш-ап и без косточек, велосипедки, топы с коротким и длинным рукавом, шорты, боди и трусики. Основными цветами линейки стали базовые оттенки – черный, белый и бежевый.

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